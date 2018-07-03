С топливными картами «Лукойл» и «Газпром» экономия средств до 25 процентов

Подключение к системе ModulCard дает значительные возможности экономии и контролирования топливного расхода.

Преимущества пользования ModulCard для ЮЛ

Спектр АЗС, на которых можно воспользоваться услугой, постоянно расширяется. На сегодня количество принимающих ModulCard автозаправок составляет более 13 тысяч. Топливная карта Лукойл и иного вида карты дают массу преимуществ для юридических лиц. Оплата за заправленное топливо осуществляется безналично. Топливные карты ModulCard доступны к использованию не только в РФ, но и в иных странах СНГ. Проверено на практике: экономия достигается весьма значительная. Можно сэкономить на заправках до 25 процентов средств.

Кроме того, сервис личного кабинета дает возможность выполнения полного контролирования ситуации за водителями автопарка, ограничивая их через выставление лимитов на отпуск того или иного вида топлива в периоды различного режима движения на дороге. Удобство и выгода несомненны. Можно оценить на практических примерах.

Среди решающих проблемы автотранспортных компаний плюсов можно выделить овердрафт, при котором топливо отпускается в кредит. Водителям нет необходимости выдавать на руки наличные для оплаты заправки, все топливные затраты оплачиваются по «безналичке». К тому же АЗС «Газпром» предоставляет значительные скидки. Через задействование карты ModulCard осуществляется возмещение 18-процентного по величине НДС, топливные расходы учитываются в налогах.

Что в пересчете на реальные деньги составляет 25-процентная экономия? Топливная карта Газпром дает возможность колонне из пяти фургонов сэкономить по каждым 25 тыс. км пробега с грузом свыше 220 т.р.

Если присоединены к системе ModulCard ваши 7 грузовиков, экономия с данной топливной картой по тем же каждым 25 тыс. км уже составит свыше 450 т.р. Отлично это или нет, судить вам. Подключение к данным возможностям доступно для любого ЮЛ.

Как подключить и как пользоваться

Для подключения нужно заключить договор оказания услуги и пригласить специалиста компании, для его вызова нужно позвонить по бесплатному номеру. Получение услуги становится доступным с момента пополнения единого счета. Важно правильно настроить каждого водителя индивидуально на отпуск топлива соответствующего типа и прописать лимит суток и месяца. При обращении за услугой в ту или иную АЗС из 13 тысяч распределенных по РФ и СНГ водитель автотранспортного средства должен задействовать ПИН-код в предъявляемой работнику автозаправки карте ModulCard.