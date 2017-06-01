Важность правильной организации обслуживания холодильного оборудования

Для организации необходимого климата используют профессиональное холодильное оборудование, позволяющее поддерживать нужную температуру, влажность воздуха. Многие владельцы предприятий считают, что достаточно приобрести и установить устройства этого типа. Дальнейшая эксплуатация не требует привлечения специалистов. На самом деле это несколько далеко от действительности.

Техническое обслуживание - необходимость

Выбор и монтаж холодильного оборудования – это часть цепочки действий, которые необходимы для обеспечения длительного срока эксплуатации устройств. Необходимо понимать следующее:

Каким бы совершенным не было оборудование, оно ломается, механические узлы изнашиваются. Без своевременной замены деталей, в итоге из строя выходят более дорогостоящие комплектующие. Техническое обслуживание устройств должны делать специалисты, прошедшие обучение.

Есть и другие важные факторы, однако именно эти считаются наиболее существенными. Сервисное обслуживание чиллеров и другого холодильного оборудования сейчас производится большим количеством предприятий. Вернее, рынок переполнен разнообразными предложениями, находящимися в различной ценовой категории. Зачастую владельцы компаний, работа которых зависит от климатического оборудования, обращают внимание только на стоимость проведения технического обслуживания. Это приводит к тому, что срок его эксплуатации существенно снижается.

Выбор обслуживающего предприятия

Ремонт промышленных холодильников требует использования в работе профессионального оборудования и диагностирующих устройств. Без них точно определить, что именно вышло из строя, крайне сложно. Причина – современное оборудование имеет «умную» начинку. Здесь требуется не только помощь техника, но еще и программиста. Поэтому лучше сразу отказываться от сотрудничества с компаниями и частными мастерами, которые предлагают осуществлять техническое обслуживание и ремонт за небольшую плату. Надо учитывать следующее:

К дорогостоящему оборудованию допускаются те специалисты, которые несут ответственность за его целостность. То есть, без подписания договора не обойтись. Лучший вариант – сотрудничество с крупным предприятием, которое осуществляет продажу холодильного и климатического оборудования для различных отраслей. Такая компания заинтересована в поддержании имиджа и хорошей репутации. Более выгодно заключать договор на длительный срок обслуживания, чем на разовые осмотры оборудования при его выходе из строя. Такой шах помогает экономить и снизить срок простоя устройств, вероятность порчи сырья из-за ненадлежащих условий хранения.

Получается, что от сотрудничества с небольшими ремонтными компаниями лучше сразу отказаться. Наше предприятие СоюзХолодУрал осуществляет продажу холодильного и климатического оборудования для всех отраслей хозяйствования. Мы предоставляем комплесное оснащение, сервис и монтаж холодильное оборудования в Новосибирске, Мурманске, Екатеринбурге, Сургуте, Томске и других городах РФ. Мы разрабатываем индивидуальные системы для птицефабрик, торговых и производственных компаний. Сотрудничество с нами позволяет сэкономить, так как мы предлагаем сопровождение установленного оборудования на выгодных для покупателя условиях. Более подробную информацию, касающуюся условий сотрудничества, можно получить у менеджера по телефону. Мы ценим длительное сотрудничество. В этом случае работает программа лояльности, которая делает наше предложение еще более привлекательным.

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