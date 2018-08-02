Какой подарок будет полезным и актуальным на Новый 2019 год?

Подготовка к Новому году обычно начинается незадолго до того, как пробьют куранты и все самые близкие соберутся за праздничным столом. Примерно за 1-2 недели из года в год у любого человека возникает самый главный вопрос: что подарить родным и друзьям? Какой выбрать подарок, чтобы он был полезен, актуален и обязательно вызвал положительные эмоции? Что должно быть в доме для того, чтобы главный праздник года был по-настоящему волшебным? Конечно же, красиво украшенная ёлка, большой стол с разнообразием вкусных блюд, множество разноцветных гирлянд, мишуры и новогодних игрушек. Но самыми главными и незаменимыми атрибутами предстоящего праздника являются подарки под ёлкой! Неважно сколько лет человеку, получая подарок, все люди на секунду становятся счастливыми детьми!

Креативные и неординарные подарки можно посмотреть здесь.

Подарки для второй половины

Подарок для второй половины должен отражать в себе все теплые чувства, которые Вы испытываете. Он должен быть не только красивым, но и полезным. Это могут быть такие сюрпризы, как:

Постельное белье. Оно всегда пригодится в хозяйстве! Начинать новый год принято с новых вещей, так как это может положить начало каким-то важным изменениям в жизни, ведь все начинается с мелочей.

Парные свитера с новогодней тематикой. Теплый свитер – прекрасный подарок в холодную зиму.

Сертификат на зимнюю парную фотосессию. В обычной жизни мы редко можем позволить себе заказать фотосессию у профессионального фотографа, но в новогодние праздники можно позволить себе немного больше, чем обычно! Фотографии в новогоднем стиле смогут украсить ваш дом долгие годы и сохранить все теплые моменты.

Парфюм. Этот подарок подойдет для тех, кто хорошо знает вкусы своей второй половины.

Путешествие. Хороший романтичный подарок для людей, которые предпочитают узнавать новые места. Это может быть путевка в теплую страну или поездка в горы.

Идеи подарков для родных

Подарок для людей более старшего поколения должен быть в первую очередь практичным и красивым. Вот несколько идей:

Коллекционный алкоголь. Бутылка хорошего алкоголя всегда пригодится при приеме гостей.

Чайный сервиз. Прекрасный подарок для родителей. Женщины очень любят коллекционировать хорошую посуду и доставать ее только при особых случаях.

Билеты в театр. Полезный и в тоже время развлекательный подарок. Билеты могут быть на зимний спектакль. Это повод выбраться из дома в праздничные выходные и получить положительные эмоции!

Бытовая техника. В этом случае, лучше всего поинтересоваться заблаговременно, что необходимо в доме? Может быть неделю назад сломался чайник или родители давно мечтают об аэрогриле.

Текстиль. Набор махровых полотенец, полотенца для кухни, декоративные наволочки. Такой подарок может быть, как нейтральной расцветки, так и тематической.

Идеи подарков для друзей

Друзья – это те люди, о желаниях и интересах которых, обычно всегда известно. Но что же делать, когда вы дружите много лет и фантазия на подарки уже исчерпала свою оригинальность? Идеи оригинальных подарков для друзей:

Настольная игра. Всегда пригодиться, когда собирается большая компания для веселого времяпровождения.

Тематический сладкий подарок. Это может быть именной шоколад. Коробка конфет в форме символа года – кабана.

Сертификат. Это может быть сертификат в магазин нижнего белья для прекрасной половины, или в магазин атрибутики для рыбалки (для мужчин).

Абонемент в СПА. Хороший подарок для пары. Там их ждет расслабляющий массаж, обертывание, аромакомната.

Плед. Теплый плед из натуральной шерсти – лучший подарок на Новый год, который покажет вашу заботу о близком друге.

Идеи подарков для детей

Вспомните себя в детстве. Утром, когда Вы бежали заглянуть под ёлку, что хотели увидеть, открыв яркую упаковочную коробку? Игрушки. Банально, но всегда понравится ребенку. Это может быть барби из новой коллекции, мягкий большой медведь или набор пластмассовой посуды.

Раскраски. А лучше подарить большой сборник раскрасок на любимую тематику ребенка.

Красивое платье. Девочки с детства любят хорошо одеваться! Яркое платье с блестками придется по душе любой моднице. А если совместить практичность и оригинальность, то можно подарить купальный костюм, например, в форме хвоста русалки!

Набор сладостей. Конфеты, шоколад, киндер-сюрпризы. Дети любят сладкое.

Ночник интересной формы. Дети часто боятся засыпать без света. Ночник в форме бабочки или машинки, а может быть любимого супергероя будет охранять сон.

Надеемся, что данная статья была полезна, и Вы обязательно увидите счастливые улыбки близких людей, когда они откроют заветную волшебную коробку! Но не забывайте, что самым лучшим подарком всегда будет внимание, забота и любовь! С Наступающим Новым 2019 годом!

Источник: podarok-centr.ru