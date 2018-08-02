История торта

Торт относят к тем самым блюдам, возраст которых так никому и не удалось узнать. По историческим данным, первые торты были родом из Италии, где их впервые начали готовить еще 200 лет назад. Такой факт подтверждает даже само слово «торт», которое имеет итальянское происхождение и означает что-то изящное, богато украшенное и замысловатое.

На данный момент торты являются неотъемлемым блюдом на многих торжествах, и без них не обходится ни одна свадьба. Изготавливая торт для молодоженов, кондитеры делают несколько ярусов и самый верхний из них украшают фигурками жениха и невесты.

Существуют традиционные украшения и для детского торта на день рождения. Блюдо декорируют свечами, которых должно быть ровно столько, сколько лет должно исполниться имениннику. Однако последние тенденции говорят о том, что на альтернативу свечам могут прийти специальные цифры, которые укажут на знаменательную дату.

Приготовление

При изготовлении большинства тортов используют бисквитное либо песочное тесто. Однако если кондитер хочет получить стабильное основание, то тонкие песочные коржи чередуются с бисквитными. Такой вариант торта является классическим и одним из распространенных. Реже для приготовления тортов используют вафельную основу и слоеное тесто.

Смазывают коржи торта чаще всего кремом из сгущенного молока, сливочного масла, сливок и сахара. Помимо крема в торт принято добавлять различные фрукты, орехи и ягоды, а для разнообразия вкуса – ароматические добавки в виде какао и ванили. Пропиткой десерту служат коньяк, ром, ликер и прочие алкогольные напитки. По мере необходимости получить торт определенного цвета добавляют различные пищевые красители.

Начинка торта

Что же касается начинки для тортов, то ограничений здесь нет абсолютно никаких! И зависит это только от желания молодоженов и именинников. Однако и про вкусы гостей мероприятия забывать не стоит. В первую очередь стоит понимать, что всем угодить полностью невозможно, а вот подобрать начинку, которая понравится многим – реально! И для этого достаточно всего лишь исключить необычные вкусовые решения.

Одним из важнейших моментов, которые желательно учесть в процессе приготовления торта, считается степень жирности крема. Поскольку любое торжество подразумевает сытость гостей, кремовая основа должна быть практически не жирной. В противном случае, сытые гости не очень захотят пробовать десерт.

Оформление тортов

Традиционное декорирование тортов выполняется кремом, которым смазывают коржи. А используется для этого специальный кондитерский шприц с различными насадками. Таким образом, украшается не только верхний ярус десерта, но и его боковины.

Помимо крема для украшения тортов применяют ганаш, глазурь либо мастика из маршмеллоу. И используют мастику не только для верхнего покрытия, но и для изготовления разнообразных фигурок для декорирования кондитерских изделий.

Сахарная мастика придает торту гладкость и единство, что делает торт более солидным в глазах гостей и выделяет десерт из других блюд.

Также очень распространена и "стеклянная" паутинка, которая представляет собой застывшие струйки сахарного сиропа. Их наносят на торт еще горчими и они сразу же застывают. Такая карамельно-сахарная паутинка придаст торту изящество и воздушность, что удивит не только виновников торжества, но и гостей.

Одним словом, как будет выглядеть ваш торт, зависит только от вас, поэтому хорошенько продумайте, каким десерт должен быть по размеру, вкусу и цвету. И, несмотря на то, что выбор иногда сделать сложно, всегда можно остановиться на самых простых решениях с изящными украшениями.