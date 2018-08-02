Получение кредита онлайн: какой сервис использовать

Сегодня есть огромное количество компаний, которые выдают небольшие кредиты своим клиентам. Но разобраться во всех предложениях на рынке не так просто, особенно если учесть, что они отличаются разными условиями. Так, есть целый список моментов, в которых могут быть отличия:

Возраст, для которого доступна услуга. Нижний порог составляет обычно 18-20 лет — в зависимости от условий организации. У некоторых компаний есть и верхний порог: 60-65 лет или выше. Выставляя определенные требования по этому показателю, фирма предполагает, что люди за пределами возрастных рамок редко являются платежеспособными, а потому это значительно снижает риски для компании.

Максимальная сумма займа. Обычно она не превышает 15 тысяч гривен, но может быть и выше. В основном же компании предлагают кредиты до 7-10 тысяч. Такие небольшие займы как раз подходят для людей, которые хотят быстро закрыть свои финансовые вопросы, но при этом не готовы предоставлять справки о зарплате, приглашать поручителей. Маленькие займы позволяют компаниям повысить процент одобрения заявок и значительно упростить процедуру. Узнать на сайте www.kredit.house подробнее об этом процессе — правильное решение, если вам нужны деньги прямо сейчас.

Процентная ставка. Она отличается у разных компаний, но не всегда значительно. Обращайте внимание на организации, которые предлагают 0%. Обычно такие условия действуют для людей, которые в первый раз обращаются за услугой — таким шансом обязательно стоит воспользоваться. А еще у многих фирм накапливаются скидки, если клиент обращается регулярно и при этом вовремя выплачивает долг. Для таких людей ставка со временем уменьшается, и они могут брать кредиты все выгоднее и выгоднее.

Возможность получения денег на банковскую карту. Здесь в большинстве ситуаций нет никаких трудностей. Все компании, которые работают на результат, выдерживают это условие.

Оформление кредита обычно осуществляется очень быстро — в ряде организаций подтверждение заявки приходит уже через 20-30 минут после заполнения анкеты. А это означает, что при срочной необходимости вы всегда сможете получить средства и быстро ими воспользоваться.

Собираясь взять деньги на любые нужды, обязательно посчитайте, сможете ли вы их отдать вовремя и в полном размере вместе с процентами. Если брать небольшие займы с умом, такой инструмент позволит упростить жизнь, а не усложнит ее.