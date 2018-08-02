Где лучше хранить цифровые валюты

Все кто сталкивались с криптовалютами, знают, что данный тип валюты невозможно хранить на банковском счете. Для сохранения личных криптовалютных сбережений существует три способа хранения:

Личный компьютер.

Облачные способы.

В виде распечатки на бумаге.

Где лучше хранить?

Старый добрый кошелек

Самым популярным способом хранения, как у отечественных почитателей математических валют, так и у иностранных остается – специальные кошельки для криптомонет. В сети достаточно много сервисов представляющих свои услуги для хранения жетонов.

Плюсы этого способа сохранения монет:

Быстрота и простота в использовании.

Не требуется самостоятельное обеспечение безопасности для цифровых денежных средств.

Минусы хранения на кошельках:

Безопасность, которую предлагают онлайн-сервисы для хранения математических валют, не слишком высока. Взломать сервер и украсть виртуальные сбережения пользователей смогут опытные кибер-преступники.

Регистрируя криптокошелек на порталах для хранения от всех пользователей требуется согласие с одним пунктом соглашения, который может принести материальный ущерб в случае хакерских атак. Администрация криптокошельков не несет ответственности за взлом пользовательских ячеек хранения. А это может открыть возможность для совершения преступлений сотрудникам облачного сервиса.

Хранить таким способом монеты можно, но лучше, если это будут только небольшие суммы, разбросанные по разным виртуальным кошелькам.

Домашняя вычислительная машина

Хранить математические валюты можно и на личном ПК, для этого нужно только скачать кошелек на свой компьютер и купить криптовалюту за рубли.

Плюсы хранения на личном компьютере жетонов:

Высочайшая форма обеспечения безопасности валюты. Хранить криптовалюты на ПК можно годами не боясь кибер-атак, но для этого также требуется соблюдение некоторых мер предосторожности. Доступ к личному компьютеру должен быть только у доверенных лиц иначе можно запросто лишиться цифрового капитала.

Минусы хранения валюты на компьютере:

Быстрорастущая и огромная база данных, которая будет постоянно храниться на компьютере пользователя. Это потребует дополнительных вложений на обеспечение технического состояния ПК.

Наличие сверхскоростного интернета без каких-либо технических погрешностей с боку провайдера.

Годы идут, а бумага остается

Бумажный способ хранения криптовалюты возможен с помощью специального сервиса, который дает возможность распечатки цифрового капитала.

Плюсы бумажного хранения:

В отличие от онлайновых взломов злоумышленникам потребуется проникнуть вместо хранения распечатки.

Минусы бумажного хранения:

Для получения денег либо совершения торговых операций потребуется потратить дополнительное количество времени для конвертации из бумаги в цифровую форму.

Все три способа хранения накопленного цифрового капитала имеют как свои положительные качества, так и недостатки, поэтому выбрать способ хранения математической валюты нужно исходя из личных требований по хранению.