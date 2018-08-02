Виды швейного оборудования

Сегодня, швейное оборудование широко востребовано. Его приобретают, как для личных целей (бытового использования), так и в коммерческих целях, создавая мастерские по пошиву и ремонту одежды. Ключевые позиции на которые стоит обращать внимание, выбирая швейное оборудование — качество и функционал. Именно такая техника будет служить вам долго, выполнять все важные для вас операции и доставлять радость от занятий любимым делом. Еще один важный момент при покупке оборудования — надежный партнер. Интернет магазин швейных машин "Швейный мир" — гарантия приобретения высококачественного оборудования известных брендов в интересном для вас ценовом сегменте. Квалифицированные менеджеры помогут определиться с выбором, исходя из целей и задач вашего приобретения. Ассортимент Современные швейные машины значительно превосходят своих далеких прародителей, создавая для мастера возможность творить быстро, аккуратно и с удовольствием. Интернет магазин "Швейный мир" предлагает широкий ассортимент оборудования для бытового и промышленного использования. Среди производителей с которыми сотрудничает салон, такие известные бренды, как Singer, Janome, Brother, Family, Pfaff, Husqvarna и др. Качество их оборудования не вызывает нареканий, а функционал позволяет подобрать технику для мастера с любыми запросами: от новичка до гуру в создании шедевров одежды. Разнообразное функциональное наполнение позволяет создавать настоящие шедевры. В каталоге магазина представлены разные модели швейного оборудования с подробным описанием функциональных возможностей. Каждая из них сертифицирована и имеет гарантийные обязательства от производителя. В ассортименте:
- швейные машины;
- вышивальные машины;
- оверлоки и коверлоки;
- швейная фурнитура;
- вязальные и кеттельные машины.
- простота эксплуатации;
- доступная цена;
- надежность;
- оптимальный набор функций;
- длительный период эксплуатации.