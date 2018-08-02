Самостоятельный ремонт швейных машин

Отремонтировать швейную машину своими руками вполне возможно. Для этого понадобятся инструменты и определённые знания. Нужно знать принцип работы аппарата, понимать назначение тех или иных узлов. В некоторых случаев ремонт превращается в самую простую регулировку – подробные рекомендации по этому поводу прописаны в инструкции к швейной машине (присутствует в комплекте, можно скачать в интернете).

Существуют несколько причин выхода из строя швейных машин:

* Заводской брак – встречается крайне редко, так как на заводах практикуется контроль качества;

* Естественное старение – срок службы у швейных машин ограничен несколькими годами и зависит от класса техники (профессиональные аппараты более выносливые);

* Действия пользователей – они используют неподходящие ткани, пытаются прострочить сразу несколько слоёв, используют иглы другого образца.

Страшнее всего именно пользовательские действия, которые могут привести к печальным последствиям.

Игла рвёт ткань – мы начинаем задумываться о ремонте. На самом деле тут может быть виновата игла. Например, она может погнуться в результате неправильной установки. Разглядеть загнутый кончик сложно, но именно он прорывает ткань, а не протыкает её своим остриём. Чтобы избавиться от этого недостатка, меняйте иглы в соответствии с рекомендациями производителя. Для этого полезно держать дома наборы иголок – вот и весь ремонт швейной машины в домашних условиях.

Кривые строчки и непонятные стуки в процессе шитья указывают на неправильную работу механизма. Иногда к этому приводит самая простая ржавчина – она образуется в результате неправильного хранения швейной машины и элементарного отсутствия смазки на движущихся частях. Ремонт сводится к внимательному осмотру узлов, удалению следов ржавчины и нанесению смазки (тип смазки уточните в инструкции по эксплуатации). Лучше всего, если осмотр аппарата будет выполнен с помощью лупы с мощным увеличением. Мелкие зазубрины на пути следования нити удаляются мелким надфилем.

Обрыв верхней нитки или её неправильный ход – это последствия неправильной работы натяжителя нити. Неисправность проявляется в результате естественного старения или неверных действий пользователя. Например, настройка натяжителя может сбиться при прошивании излишне грубой ткани. Ремонт швейной машины в этом случае выливается в две процедуры – регулировка натяжителя с помощью винта и регулировка положения иглы. В случае проблем с нижней нитью нужно отрегулировать положение челнока, наладив её взаимодействие с иглой.

Универсальное решение проблемы с ремонтом – поискать рекомендации в интернете. Здесь полно материалов на тему регулировки швейных машин, в том числе с точностью до модели. Если подходящих материалов нет, либо не хватает опыта для проведения ремонтных работ, следует обратиться к специалистам ремонтной мастерской. Буквально несколько сотен рублей – и неисправность будет устранена, причём с полным отсутствием негативных последствий, которые могут возникнуть при самостоятельном ремонте швейной машины.