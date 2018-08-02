Что нужно знать про метчик

Метчик – инструмент, изготавливаемый из различных материалов, который применяется для создания резьбы с заданными параметрами. Он представляет собой стержень, выполненный из твердого сплава, кончик которого оснащен зазубриными. В продаже можно найти метчики, отличающиеся шагом резьбы и диаметром. При выборе инструмента рекомендуется принять во внимание несколько факторов. Первый – материал, из которого он изготовлен. Здесь все зависит от характеристик обрабатываемой поверхности. Второй фактор – по способу использования метчики делятся на механические и ручные. Третий фактор – его диаметр и характеристика получаемого отверстий. Детальную информацию можно найти в техническом описании и маркировке изделия. Последняя ставится на хвостовике.

Качественные метрические метчики получили литеру «М» и число (мм), отображающее размер изделия. Если требуется трубный метчик, то искать на хвостовике нужно букву «G». В этом случае размер указан не в мм, а в дюймах. Для обозначения конического типа применяется литера «K». В зависимости от назначения и конструкции, метчики бывают нескольких видов:

ручные – характеризуется квадратной хвостовой частью;

машинно-ручные – их можно использовать в сочетании с воротком и канавкой;

машинные – дополнены укороченными винтовыми канавками.

В зависимости от назначения, метчики делятся на 3 категории, отличающиеся способом применения и внешним видом. Речь идет о гаечных, слесарных и машинно-ручных. При выборе метчика в каталоге www.insel.kiev.ua внимание стоит обратить на тип нарезаемой резьбы. Речь идет о трубных, метрических и дюймовых девайсах. В каждом случае подразумевается определенный диаметр, форма и шаг. В зависимости от сферы применения, инструмент изготавливают на основе твердого сплава, высокоуглеродистой или быстрорежущей стали. Завершает список значимых характеристик – вид используемого метчика:

для создания резьбы в домашних условиях применяют «ручной»;

машинно-ручной полезен в том случае, когда резьба создается с использованием станка;

гаечный – уместен в тех случаях, когда отверстие имеет прямоугольную форму;

дюймовые – целесообразны при работе с указанной единицей изменения.

Завершают список «трубные». Их единственное отличие от «дюймовых», это возможность создать нарезку в пределах 1/8-2 дюйма. Вне зависимости от требуемых характеристик метчика, приобретать его стоит в специализированном магазине. В этом случае покупатель уверен в долговечности инструмента.