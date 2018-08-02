Где скрывается опасность заражения вирусом гепатита С и как ее избежать

Многие ли из нас следят за тем, какими инструментами медсестра в манипуляционном кабинете делает укол или какими приспособлениями стоматолог орудует в полости рта? Многим приходит в голову поинтересоваться наличием автоклавов в парикмахерских и у косметологов, в тату-салонах? Немногим - это даже не вызывает сомнений. Дело не только в беспечности - в первую очередь, в незнании, какому риску и какой опасности мы подвергаемся в этих случаях.

Переливание крови раньше и наркотики сейчас- лидеры в области инфицирования

Еще не так давно заразиться вирусом гепатита С чаще всего можно было в процессе переливания крови. Сейчас такая вероятность практически полностью исключена - современные тесты тщательно проверяют весь донорский материал. Теперь в этом вопросе лидируют представители наркозависимой категории людей. Они часто практикуют использование одного шприца (соответственно одой иглы) с дозой наркотического вещества группой людей. Если среди них окажется носитель вируса, заражение будет гарантировано всем, кто поймал “приход”.

Не менее опасен и травмоопасный секс с незнакомым партнеров, который практикуют без механических средств контрацепции (презервативов). Все это - зоны риска, которые нужно свести к минимуму в своей жизни. Только так угроза заражения вирусом гепатита С будет минимальной.

Дженерическая терапия - бюджетно и результативно

Говоря о современных методах лечения ВГС, стоит вспомнить о прогрессивной дженерической терапии - она построена на использовании препаратов-аналогов, которые являются бюджетным вариантом дорогостоящих оригиналов. Для лечения всех генотипов вируса подходит комплекс из Софосбувира и качественного Велпатасвира, в Москве купить их можно на профильном сайте. Такую форму продаж предложили компании -дилеры фармакологических заводов, расположенных в далекой Индии и не менее близких Китае или Египте. Благодаря этому сейчас качественный Велпатасвир в Москве купить не составляет проблем - нужно зайти на сайт и оставить онлайн-заявку, оговорить с менеджером способ оплаты и вариант доставки. Для жителей столицы предлагается бесплатная курьерская доставка на любую станцию метро.

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