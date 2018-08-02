Услуги кадастрового инженера

Кадастровые работы на земельном участке имеют немаловажное значение, потому что без их проведения невозможно дальнейшее получение документов на землю, регистрация права собственности. Все виды геологических, геодезических изысканий, которые предшествуют оформлению кадастрового паспорта, проводятся опытными инженерами, имеющими лицензии и допуски.

Особенности предоставления услуг

Обратитесь в специализированную компанию «БРИГС», если вам нужен кадастровый инженер Подольск предлагает следующие виды услуг:

межевание земельных наделов;

вынос границ участков в натуре;

оформление технического паспорта;

получение разрешений на строительство;

регистрация объекта недвижимости, постановка его на учет.

Все изыскания проводятся в несколько этапов. Сначала специалисты изучают имеющиеся документы, градостроительные планы, потом приступают к работам на самом участке. В их деятельности задействована прогрессивная техника. Обязательно выполняет аэрофотосъемка, определяются малейшие особенности рельефа местности, формируются границы отдельных участков. Потом разрабатывается технический план, на основании которого потом выдается кадастровый паспорт. Без всех этих мероприятий нельзя зарегистрировать недвижимость, начать строительство на земельном участке.

Специфика сотрудничества

Вам будет несложно заказать кадастровые работы Подольск – город, где работают профессионалы в этой сфере. У представителей компании «БРИГС» есть необходимые разрешения для осуществления подобной деятельности. Они имеют внушительный опыт работы. Чтобы начать сотрудничество, достаточно получить развернутую консультацию представителя специализированной компании, уточнить детали сделки.

Пользуется популярностью такая услуга, как земельный вынос Подольск – развивающийся город, который постоянно видоизменяется. Вынос точек участков и формирование их границ в натуре осуществляется по четкому наработанному плану.

Стоимость подобных услуг зависит от их объема, прочих критериев. Представители компании хорошо разбираются в действующем законодательстве, следят за малейшими его изменениями, чтобы предоставлять свои услуги на высоком качественном уровне. Убедиться в этом вы сможете, обратившись к кадастровым инженерам, получив от них консультационную помощь и четкий план всех дальнейших мероприятий.