Лекарственные средства

Определив степень заболевания и возможное развитие, подбирается эффективное лечение псориаза . В современной медицине существует большой выбор препаратов, предназначенных для борьбы с псориазом.

Как правило, широко используются препараты местного применения. Остановимся на них подробнее.

Гормональная мазь от псориаза. Эта разновидность мази насыщена глюкокортикостероидами. Спектр ее действия велик: противовоспалительный, противоаллергический, противошоковый, антитоксический, иммунодепрессивный эффект. Лечебный крем или мазь, в основе этих средств ключевыми компонентами являются: деготь, нафталан, солидол, цинк, витамины. Действуя на устранение зуда, воспаления, увлажняя и смягчая кожу, мазь способствует восстановлению кожи. Гормональная мазь сильного действия. В составе гормоны: мометазон, бетаметазон, клобетазол, метилпреднизолон. Эффект замечен уже после 10 минут, после нанесение. Снимается воспаление, зуд, болевые ощущения, отеки. Применение мази допустимо только курсом лечения псориаза не более 2 недель.

Важно знать, что заболевание может протекать спокойно, а могут быть замечены обострения. В целях общей рекомендации, следует увеличить потребление витамина D3, который положительно сказывается в ходе лечения.

Дополнительные способы лечения

Помимо лекарственных средств от псориаза, мазей и кремов, врачи нередко назначают дополнительные методы физиотерапевтического характера, среди которых:

Лечение криотерапией или применение холодного воздуха (до -130С) для снятия воспаления

Лечение ихтиотерапией или использование маленьких рыб для поедания омертвевших частиц кожи

Лечение гирудотерапией или использование пиявок для улучшения кровотока и иммунной реакции

Лечение ПУВА-терапией или использование ультрафиолетовых ламп в сочетании с лекарственными препаратами для комплексного воздействия.

На сегодняшний день многие пациенты выделяют этот метод, как самый эффективный. Улучшения возникают уже через несколько приемов ПУВА-терапии. Скорость очищения кожи значительно быстрее.

Важно понимать, что назначения врача определяются характером заболевания, степенью распространения по телу, масштабами осложнений. Поэтому то, что помогло одному человеку, не всегда окажется действенным методом для лечения другого. Немаловажную роль в этом играет и индивидуальная особенность организма и состояние иммунной системы.

Профилактика псориаза

Предотвратить заболевание псориазом гораздо легче, чем потратить уйму времени для восстановления. Общие рекомендации по профилактике сводятся к тому, чтобы максимально укрепить иммунитет. Употребление витаминов и минералов, разнообразие рациона, прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки определенно помогут укрепить защитную функцию организма от многих неприятных заболеваний.