«Золотые» активы Казахстана: месторождения Акмолинской области

От 3 до 6 тонн золота в год рассчитывает получать на золотых месторождениях Акмолинской области компания RG Gold, учредителем которой является инвест-группа Булата Утемуратова.

Золотые месторождения Северный и Южный Райгородок, которые находятся в 200 км от Астаны, стали собственностью RG Gold в 2014 году. Компания сразу занялась глобальной разведкой рудников, чтобы установить расчетный срок эксплуатации месторождения. Исследовательские бурения, проводящиеся как вглубь карьера, так и по флангам, подтвердили перспективность месторождений и оправдали вложения инвестора.

Несмотря на низкую концентрацию драгоценного металла (менее 2 г на тонну породы), Северный и Южный Райгородок показали высокую рентабельность ввиду высокой технологичности сырья. По заявлениям руководства компании RG Gold, добыча золота в принадлежащих им рудниках будет доходной даже в случае снижения стоимости драгметалла до 800 долларов за тройскую унцию. Проблем со сбытом драгметалла у компании нет – готовые сплавы Доре покупает ТОО «Казцинк», которое осуществляет очистку золота и дальнейшую реализацию слитков.

Благодаря расширению производственных площадей золотодобытчику удалось увеличить объем извлеченного золота вдвое по сравнению с предыдущим владельцем месторождения – с 500 кг до 1000 кг и более. С учетом обнадеживающих результатов геологоразведочных работ, которые провела австралийская компания АМС, в планах RG Gold – строительство горно-обогатительного комплекса. После его введения в эксплуатацию, запланированного на 2021 год, прогнозируется увеличение объема добытого золота от 3,5 тонн в год. Расчетные запасы золота на месторождениях Северный и Южный Райгородок оцениваются более чем в 85 тонн.

На данный момент на рудниках добыча ведется на глубине не более 100 м. По прогнозам, сырья на уровне коры выветривания хватит до 2020–2021 гг. Для извлечения золота используется технология кучного выщелачивания с цианированием руды. Для исключения попадания опасного реагента в окружающую среду организован замкнутый цикл производства.

Новый горно-обогатительный комплекс позволит увеличить производительность, а также решит проблемы по обеспечению добычи и переработки сырья на больших глубинах. Запуск комплекса запланирован на 2021 год. По оценкам специалистов, подконтрольной Булату Утемуратову компании предстоит инвестировать в новое производство и инфраструктуру около 250 млн долларов. Данный проект предполагает создание до 1000 рабочих мест.