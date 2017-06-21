Особенности работы подшипниковых узлов

Без подшипников сложно представить работу какого-либо механизма или динамической системы. От их функционирования во многом зависит качество и режим эксплуатации технических средств. Как любая другая деталь подвижного узла, они испытывают на себе большие нагрузки и неблагоприятные воздействия. В процессе воздействия неблагоприятных условий опоры вращения рано или поздно выходят из строя.

Причины износа и выхода из строя

Среди причин существенного снижения работоспособности и срока службы подшипников можно выделить следующие:

отсутствие либо недостаточное количество смазки;

наличие в узле посторонних включений;

отклонение режима работы от номинальных и предельных режимов;

вибрационные воздействия;

несоблюдение требований установки в системе «вал-подшипник»;

коррозия и внутренняя «усталость» металла.

Действуя по одиночке или в совокупном влиянии на узел, указанные факторы приводят к различным дефектам изделий.

Характер и виды поломок

Чтобы не допустить критического состояния узла вращения, а также для избежания приобретения некачественного или бывшего в употреблении товара, необходимо производить тщательный контроль за состоянием подшипников. В противном случае Ваша беспечность чревата серьезными последствиями для механизма и создает предпосылки формирования аварийных ситуаций.

Выделим наиболее характерные возможные дефекты, которыми могут обладать подшипники, и их признаки:

износ тел вращения или направляющих, проявляющийся в неравномерной структуре поверхности либо отклонениях геометрической формы;

явные механические повреждения (задиры, вмятины, трещины);

пробуксовка вращения, наличие посторонних нехарактерных звуков;

выработка на посадочном месте;

наличие ржавчины, налета.

В случае наличия вышеприведенных нарушений эксплуатация данного устройства нежелательна.

Некоторые рекомендации

Для обеспечения нормальных условий функционирования механизма необходимо обращать внимание на происхождение подшипника (лучше приобретать у проверенных традиционных производителей), соответствие расчетных нагрузок реальным с учетом коэффициента запаса, проводить его регулярное техническое обслуживание. Кроме того, следует учесть, что какое бы ни было качественное изделие, рано или поздно оно выйдет из строя, поэтому его своевременная замена позволит избежать тяжелых последствий.