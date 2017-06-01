Можно ли научиться ремонту стиральных машин самостоятельно?

Ручная стирка приравнена к атавизму, но иногда у бытовых помощников проявляются и недостатки – они ломаются, и это сразу омрачает жизнь беззаботных хозяев.

Причины могут быть разными – это и вина производителя, и халатность пользователя, но на повестке дня остается вопрос – а что же теперь делать? – купить новую, отремонтировать самому или вызвать мастера?

Конечно же, можно научиться ремонту стиралок самостоятельно. В интернете даже есть специальные сайты для умельцев. А если вы еще и не выкинули руководство по эксплуатации и спецификации и можете точно определить модель своей стиралки, то вроде бы казалось, дело в кармане, но…

Тут все будет зависеть от характера поломки. Случается, что отказ работы стиралки вовсе не значит, что случилась поломка. Если вы просто забыли подключить питание или открыть подачу воды, то эти проблемы легко решаемы.

А вот если вдруг случается серьезная поломка, то будьте готовы к частичной или полной разборке узлов машинки. И здесь вы уже и монтажник-строитель, и электрик, и сантехник. А сочетание таких навыков у простого обывателя – редкость. Удар током, проблемы с проводкой, возникновение течи – это минимальные потери в экспериментировании с ремонтом стиралки при отсутствии необходимых навыков.

Вот еще несколько аргументов против самостоятельного ремонта: