Известный меценат поддержал реконструкцию ботанического сада в Алматы

Бизнесмен и общественный деятель Булат Утемуратов известен не только как один из самых влиятельных людей Казахстана, но и как щедрый меценат и благотворитель. В текущем году личный фонд бизнесмена планирует начать реконструкцию Главного ботанического сада в городе Алматы.
Особенности проекта
В связи с недостаточным финансированием ботсад пришел в упадок. Заброшенный и неопрятный вид, отсутствие удобной инфраструктуры делают его малопривлекательным местом для горожан и туристов, а редкие растения находятся под угрозой из-за вышедших из строя систем водоснабжения и орошения.
Сложность проекта в том, что реконструируемая территория – это не парк, а природоохранная зона республиканского значения, на которой находятся:
- коллекции живых растений;
- банк семян;
- гербарный фонд;
- коллекции палеоботаники.
В Алматинском ботсаду насчитывается более 2500 объектов, являющихся национальным достоянием РК. А значит, реорганизацию функций учреждения и реконструкцию территории необходимо провести, полностью обеспечив сохранность биоразнообразия и научно-исследовательского фонда.
Планы реконструкции
На благоустройство ботсада благотворительный фонд Булата Утемуратова выделит 15 миллионов долларов. Подчеркивается, что это не инвестиции, а подарок городу Алматы. В планах реконструкции:
- ремонт инженерных сетей;
- проведение систем водоснабжения и орошения;
- высадка новых растений;
- расширение научных коллекций;
- прокладывание и ремонт дорожек;
- восстановление ограды;
- установка освещения и видеонаблюдения;
- информативное обозначение экспозиций;
- обустройство удобных подъездных путей к саду;
- создание удобной современной инфраструктуры (билетные кассы, санузлы, места отдыха).
Заведений общепита в саду не будет, только киоски у входа. По завершении работ планируется передать благоустроенный ботсад в управление городу и Институту ботаники.
Принципы благоустройства
Учитывая особенности объекта, фонд Булата Утемуратова привлек экспертов в области ботаники, дендрологии и гидрогеологии и лучших ландшафтных дизайнеров. Основные задачи, стоящие перед разработчиками проекта:
- не навредить природе сада, научным работам;
- сохранить самобытность и целостность ансамбля ботсада;
- обеспечить устойчивое развитие;
- создать для жителей и гостей города комфортное и безопасное место для прогулок и отдыха.
Чтобы собрать мнения горожан по вопросу благоустройства ботсада, планируется провести общественные слушания.