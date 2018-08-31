Известный меценат поддержал реконструкцию ботанического сада в Алматы

Вчера, 10:49

Бизнесмен и общественный деятель Булат Утемуратов известен не только как один из самых влиятельных людей Казахстана, но и как щедрый меценат и благотворитель. В текущем году личный фонд бизнесмена планирует начать реконструкцию Главного ботанического сада в городе Алматы.

Особенности проекта

В связи с недостаточным финансированием ботсад пришел в упадок. Заброшенный и неопрятный вид, отсутствие удобной инфраструктуры делают его малопривлекательным местом для горожан и туристов, а редкие растения находятся под угрозой из-за вышедших из строя систем водоснабжения и орошения.

Сложность проекта в том, что реконструируемая территория – это не парк, а природоохранная зона республиканского значения, на которой находятся:

  • коллекции живых растений;
  • банк семян;
  • гербарный фонд;
  • коллекции палеоботаники.

В Алматинском ботсаду насчитывается более 2500 объектов, являющихся национальным достоянием РК. А значит, реорганизацию функций учреждения и реконструкцию территории необходимо провести, полностью обеспечив сохранность биоразнообразия и научно-исследовательского фонда.

Планы реконструкции

На благоустройство ботсада благотворительный фонд Булата Утемуратова выделит 15 миллионов долларов. Подчеркивается, что это не инвестиции, а подарок городу Алматы. В планах реконструкции:

  • ремонт инженерных сетей;
  • проведение систем водоснабжения и орошения;
  • высадка новых растений;
  • расширение научных коллекций;
  • прокладывание и ремонт дорожек;
  • восстановление ограды;
  • установка освещения и видеонаблюдения;
  • информативное обозначение экспозиций;
  • обустройство удобных подъездных путей к саду;
  • создание удобной современной инфраструктуры (билетные кассы, санузлы, места отдыха).

Заведений общепита в саду не будет, только киоски у входа. По завершении работ планируется передать благоустроенный ботсад в управление городу и Институту ботаники.

Принципы благоустройства

Учитывая особенности объекта, фонд Булата Утемуратова привлек экспертов в области ботаники, дендрологии и гидрогеологии и лучших ландшафтных дизайнеров. Основные задачи, стоящие перед разработчиками проекта:

  • не навредить природе сада, научным работам;
  • сохранить самобытность и целостность ансамбля ботсада;
  • обеспечить устойчивое развитие;
  • создать для жителей и гостей города комфортное и безопасное место для прогулок и отдыха.

Чтобы собрать мнения горожан по вопросу благоустройства ботсада, планируется провести общественные слушания.

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