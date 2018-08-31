Известный меценат поддержал реконструкцию ботанического сада в Алматы

Бизнесмен и общественный деятель Булат Утемуратов известен не только как один из самых влиятельных людей Казахстана, но и как щедрый меценат и благотворитель. В текущем году личный фонд бизнесмена планирует начать реконструкцию Главного ботанического сада в городе Алматы.

Особенности проекта

В связи с недостаточным финансированием ботсад пришел в упадок. Заброшенный и неопрятный вид, отсутствие удобной инфраструктуры делают его малопривлекательным местом для горожан и туристов, а редкие растения находятся под угрозой из-за вышедших из строя систем водоснабжения и орошения.

Сложность проекта в том, что реконструируемая территория – это не парк, а природоохранная зона республиканского значения, на которой находятся:

коллекции живых растений;

банк семян;

гербарный фонд;

коллекции палеоботаники.

В Алматинском ботсаду насчитывается более 2500 объектов, являющихся национальным достоянием РК. А значит, реорганизацию функций учреждения и реконструкцию территории необходимо провести, полностью обеспечив сохранность биоразнообразия и научно-исследовательского фонда.

Планы реконструкции

На благоустройство ботсада благотворительный фонд Булата Утемуратова выделит 15 миллионов долларов. Подчеркивается, что это не инвестиции, а подарок городу Алматы. В планах реконструкции:

ремонт инженерных сетей;

проведение систем водоснабжения и орошения;

высадка новых растений;

расширение научных коллекций;

прокладывание и ремонт дорожек;

восстановление ограды;

установка освещения и видеонаблюдения;

информативное обозначение экспозиций;

обустройство удобных подъездных путей к саду;

создание удобной современной инфраструктуры (билетные кассы, санузлы, места отдыха).

Заведений общепита в саду не будет, только киоски у входа. По завершении работ планируется передать благоустроенный ботсад в управление городу и Институту ботаники.

Принципы благоустройства

Учитывая особенности объекта, фонд Булата Утемуратова привлек экспертов в области ботаники, дендрологии и гидрогеологии и лучших ландшафтных дизайнеров. Основные задачи, стоящие перед разработчиками проекта:

не навредить природе сада, научным работам;

сохранить самобытность и целостность ансамбля ботсада;

обеспечить устойчивое развитие;

создать для жителей и гостей города комфортное и безопасное место для прогулок и отдыха.

Чтобы собрать мнения горожан по вопросу благоустройства ботсада, планируется провести общественные слушания.