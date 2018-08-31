Перевозка химической продукции

Компания «Итака-Транс» организует международные и внутрироссийские грузовые перевозки химической продукции и сырья, включая опасные вещества 2-6, 8, 9 класса.

Автодоставка

Доставляем из Европы жидкие химические вещества – в таре, а также наливом, поможем привезти твердые и сыпучие опасные грузы. Организуем перевозки химической продукции в/по России автомобильным транспортом:

оперативно предоставляем цистерны нужной конструкции под наливные грузы;

обеспечиваем подачу закрытых фургонов, изотермов, рефрижераторов для транспортировки веществ в таре;

контролируем наличие свидетельств ДОПОГ и информационных табличек, необходимых для перемещения опасных грузов;

согласуем маршрут движения, оформляем необходимые разрешения (Минтранса, уполномоченных органов иностранных государств), организуем сопровождение;

проверяем комплектность и корректность товаротранспортных документов, заполняем грузовые;

подаем электронный документ предварительного информирования в таможню при пересечении границы.

Оказываем дополнительные услуги по ответственному хранению и перевалке химических грузов в Санкт-Петербурге – «Итака-Транс» располагает собственными складскими территориями.

Мультимодальные перевозки

Профессионально решаем задачи по организации смешанных (мультимодальных) перевозок хим продукции для импортных и экспортных поставок. Разрабатываем индивидуальные комбинации на базе морской контейнерной доставки:

в собственности компании парк интермодальных танк-контейнеров;

прямые договора с линейными перевозчиками и контейнерными операторами в Санкт-Петербурге;

многолетний опыт взаимодействия с Санкт-Петербургским портом и серьезные возможности обработки жидких грузов непосредственно на терминале;

выгодные условия сотрудничества с владельцами специализированного подвижного состава для обеспечения наземной транспортировки грузов, прибывающих морем.

Таможенное оформление

Оказываем услуги по перевозке химической продукции под ключ (с «растаможкой») на любых условиях отгрузки, включая FCA, EXW из Европы, Азии, стран Ближнего Востока, Северной Америки:

при поддержке партнеров предоставляем необходимый сервис и обработку за рубежом, включая организацию экспортера, декларирование, подтверждение происхождения, состава, качества;

консультируем заказчика по вопросам международного права, таможенного законодательства;

помогаем подготовить грамотный и полный пакет документов для декларирования при импорте;

содействуем в вопросах подтверждения качества ввозимых продуктов и соответствия стандартам ЕАЭС для соблюдения запретов и ограничений;

рассчитываем таможенные платежи с учетом рисков, льгот по уплате пошлин;

оперативно формируем, отрабатываем и выпускаем декларацию.

Получить бесплатную консультацию, расчет цены на перевозку химической продукции, стоимости дополнительных услуг и таможенных расходов можно у специалистов «Итака-Транс» через форму заявки на сайте компании