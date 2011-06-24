Получение сертификатов и деклараций соответствия: почему это важно

Система сертификации развивается в России очень активно. Чтобы быть конкурентоспособным, любой бизнес, продукт должны иметь подтвержденный уровень соответствия тем или иным принятым стандартам, и собственным, и внутригосударственным, и международным. Поэтому очень важно оформлять подобные документы своевременно и через надежных посредников.

Кому нужны сертификаты

В первую очередь, вопрос получения подобных документов остро стоит перед производителями, попавшими в список для обязательной сертификации. Он очень обширен и включает в себя как товары, медицинские, светотехнические, сложную аппаратуру, продукты питания, так и услуги, например, образовательные. Своевременно пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям следует и тем компаниям, которые:

хотят работать с внешними рынками;

стремятся к получению государственных заказов;

планируют участвовать в тендерах;

нацелены на конвейерные поставки крупным потребителям.

Один из наиболее важных документов этой серии – декларация соответствия ТР ТС. Без нее невозможно будет поставлять товары даже в ближайшие страны, что существенно снизит возможности роста бизнеса и потенциал роста прибыли. Ситуация на современном рынке такова, что без сертификатов серии ISO компания не может конкурировать за крупные заказы и поставки, поскольку это одно из основных требований отбора поставщиков.

Кроме формальной стороны вопроса стоит рассматривать и реальную пользу для предприятия от прохождения проверок и получения сертификатов. Внедрение собственных технических условий, создание системы управления качеством, внедрение стандартов экологической безопасности и охраны труда позволит развить и улучшить собственные показатели, избежать проблем с другими проверяющими структурами.

Как получить сертификат

Чтобы получить подобный документ нужно пройти несколько этапов. Первым часто становится анализ текущего положения дел и подбор оптимального варианта, необходимого типа документа. Второй этап – подготовка первичной документации ,прохождение различных испытательных процедур и аудитов со стороны органа по сертификации. Третий шаг – получение самого сертификата. Но он не является заключительным, поскольку после этого необходимо будет подтверждать соответствие, регулярно проходя инспекционные проверки и обновляя документ.

Целесообразно обратиться в специализированную компанию, которая возьмет на себя выполнение всех формальных задач, а также организацию самого процесса. К примеру, сертификация в Новосибирске может быть пройдена на соответствие любому из актуальных стандартов в оптимальные сроки и без лишних затрат. Сотрудники могут взять на себя все от поиска подходящего варианта сертификата до проведения лабораторных испытаний и тестов, если такие требуются.

При выборе компании-подрядчика для прохождения сертификации очень важно обратить внимание на существующие гарантии. Такой документ может быть в дальнейшем проверен и даже аннулирован, если будут выявлены ошибки в процедурах или же нарушения. Поэтому стоит заранее уточнить, какие именно гарантии даются, каков опыт работы. Лучшим решением будет выбор той компании, которая предлагает самые различные виды документов. Это не только декларации и сертификаты, но и отказные письма, свидетельства добровольного подтверждения соответствия, документы о государственной регистрации. В этом случае не будет необходимости обращаться в другие инстанции или искать нового исполнителя при развитии иных направлений производства или продаж.