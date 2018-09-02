Аренда земли под склад

Для чего нужна аренда

Множество предпринимателей, как среднего, так и крупного бизнеса, арендуют помещение, землю или участки под свои нужды. Земельные участки могут быть совершенно разными по площади и по свойствам. Земля отличается по своим характеристикам в зависимости от дальнейшего возможного применения. Перед тем как определиться с типом аренды и с участком – нужно знать преимущества и разные варианты. Многие эксперты считают, что с финансовой точки зрения, аренда земельных участков – более безопасный способ вложения средств. На это есть свои причины. Прежде всего, это меньшие текущие вложения и, соответственно, меньшие налоги. Аренда же помещения – более быстрый и доступный способ получить желаемое. Тем не менее, нужно знать нюансы.

Аренда помещения

Перед тем как приступить к строительству склада на арендованной земле, убедитесь, что договор аренды оформлен правильно. В данном документе должны быть указаны обязанности обоих сторон; права арендатора и арендодателя; условия и правила пользования земли. В случае, если Вы планируете строить на арендуемой земле склад, правила строительства должны быть указаны в договоре. Приложением к договору служат правоустанавливающие документы компании, а так же документы на землю. К таким документам относятся: технический паспорт, кадастровый паспорт на землю. В кадастровом паспорте должны быть указаны границы участка и право собственности. Внесение арендной платы обязательно и в случае невыполнения данного условия – владелец может отказать в доступе на участок. Для того, чтобы выбрать участок под строительство склада и не прогадать – можете перейти по данной ссылке https://www.north-fort.ru/zemelnyj-uchastok-pod-sklad/ и узнать подробности.

Покупка или аренда

Ни для кого не секрет то, что владение собственной землей – отличный способ инвестировать и быть уверенным в завтрашнем дне. Собственная земля приносят немало положительных аспектов: уверенность в том, что арендодатель не выселит Вас; возможность к развитию и росту на своей территории; расширение бизнеса; осуществление задуманного в соответствии только с Вашими пожеланиями. Тем не менее, основная причина, которая останавливает людей в покупке земли – высокая стоимость. Организация "Северный Форт" предоставляет услуги по аренде качественных участков под строительство для долгосрочного сотрудничества.