Температурная перевозка мяса

Группа компаний «КаргоЛайн» выполняет температурные перевозки мяса по России, а также при импорте из соседних государств и при экспорте российской продукции за рубеж.
География перевозок
Наше автотранспортное предприятие успешно решает задачи своевременной поставки мяса животных и птицы, а также мясной продукции и полуфабрикатов во внешнеторговых сделках между поставщиками и покупателями из:
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Беларуси;
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Казахстана;
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России;
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Китая;
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Монголии;
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Кыргызстана;
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Армении;
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Узбекистана;
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Азербайджана;
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Абхазии.
Номенклатура грузов
Использование современных прицепов с многослойной термоизоляцией, а также мощных холодильных установок с температурным диапазоном от -25 до +25 °С позволяет перевозить мясную продукцию в любом технологическом состоянии: свежем, охлажденном, подмороженном, замороженном.
Собственный транспорт компании имеет действительные санитарные паспорта. Все грузовые отсеки подвергаются санобработке и дезинфекции до и после каждого рейса. Так мы обеспечиваем санитарную безопасность перевозимых товаров.
Мы предоставляем 20-тонные грузовые прицепы для внутрироссийских и международных температурных перевозок мяса (полутуш, разделанного, полуфабрикатов):
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свинины;
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баранины, ягнятины;
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конины, экзотических видов (кенгурятины)
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кролика, других мелких животных;
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индейки, перепелов, утки, кур, прочей птицы.
Также мы доставляем мясные субпродукты, колбасные изделия, животные жиры, костные и иные отходы для переработки.
Собственные возможности перевозчика
Опыт работы автотранспортной группы «КаргоЛайн» в сфере доставки температурных грузов превышает 18 лет. Серьезным конкурентным преимуществом компании является стабильное финансовое состояние и прочная материально-техническая база:
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Собственные офисы транспортного объединения работают в трех государствах: Беларуси, России, Казахстане.
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На балансе предприятия находятся свыше 500 единиц исправного транспорта в возрасте до 3 лет.
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Тягачи представлены техникой марок «Scania», «Volvo», «Mercedes» класса не ниже евро-5.
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Грузовое пространство реализовано с помощью прицепов «Schmitz Cargobull» и «Krone» с холодильными установками «Thermo King» и «Carrier», в числе которых 1- секционные, 2х камерные – с раздельной загрузкой и независимой терморегуляцией, 2 ярусные для оптимального использования пространства при перевозке хрупких товаров.
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Для отслеживания местоположения груженого и порожнего транспорта настроены системы GPS трекинга.
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Планированием маршрутов, управлением движения и координацией водителей занимаются опытные логисты.
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Собственным транспортом компании управляют штатные водители с опытом работы в рефрижераторных перевозках от 5 лет.
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Свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков, наличие Carnet TIR и CEMT позволяет осуществлять перевозки по территории иностранных государств.
Мы готовы обеспечить:
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своевременную подачу нужного количества транспорта для плановой или срочной (в течение 24 часов) загрузки;
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соблюдение договорных и нормативных сроков доставки;
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бесперебойную работу холодильного оборудование и поддержание температурного баланса в грузовом отсеке, гарантирующую сохранность груза;
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индивидуальный подход;
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гибкую клиентоориентированную ценовую политику.
Заказать транспорт для температурной перевозки мяса и мясной продукции можно, заполнив заявку на сайте компании или по телефону любого из офисов.