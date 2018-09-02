Температурная перевозка мяса

Группа компаний «КаргоЛайн» выполняет температурные перевозки мяса по России, а также при импорте из соседних государств и при экспорте российской продукции за рубеж.

География перевозок

Наше автотранспортное предприятие успешно решает задачи своевременной поставки мяса животных и птицы, а также мясной продукции и полуфабрикатов во внешнеторговых сделках между поставщиками и покупателями из:

Беларуси;

Казахстана;

России;

Китая;

Монголии;

Кыргызстана;

Армении;

Узбекистана;

Азербайджана;

Абхазии.

Номенклатура грузов

Использование современных прицепов с многослойной термоизоляцией, а также мощных холодильных установок с температурным диапазоном от -25 до +25 °С позволяет перевозить мясную продукцию в любом технологическом состоянии: свежем, охлажденном, подмороженном, замороженном.

Собственный транспорт компании имеет действительные санитарные паспорта. Все грузовые отсеки подвергаются санобработке и дезинфекции до и после каждого рейса. Так мы обеспечиваем санитарную безопасность перевозимых товаров.

Мы предоставляем 20-тонные грузовые прицепы для внутрироссийских и международных температурных перевозок мяса (полутуш, разделанного, полуфабрикатов):

говядины;

свинины;

баранины, ягнятины;

конины, экзотических видов (кенгурятины)

кролика, других мелких животных;

индейки, перепелов, утки, кур, прочей птицы.

Также мы доставляем мясные субпродукты, колбасные изделия, животные жиры, костные и иные отходы для переработки.

Собственные возможности перевозчика

Опыт работы автотранспортной группы «КаргоЛайн» в сфере доставки температурных грузов превышает 18 лет. Серьезным конкурентным преимуществом компании является стабильное финансовое состояние и прочная материально-техническая база:

Собственные офисы транспортного объединения работают в трех государствах: Беларуси, России, Казахстане.

На балансе предприятия находятся свыше 500 единиц исправного транспорта в возрасте до 3 лет.

Тягачи представлены техникой марок «Scania», «Volvo», «Mercedes» класса не ниже евро-5.

Грузовое пространство реализовано с помощью прицепов «Schmitz Cargobull» и «Krone» с холодильными установками «Thermo King» и «Carrier», в числе которых 1- секционные, 2х камерные – с раздельной загрузкой и независимой терморегуляцией, 2 ярусные для оптимального использования пространства при перевозке хрупких товаров.

Для отслеживания местоположения груженого и порожнего транспорта настроены системы GPS трекинга.

Планированием маршрутов, управлением движения и координацией водителей занимаются опытные логисты.

Собственным транспортом компании управляют штатные водители с опытом работы в рефрижераторных перевозках от 5 лет.

Свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков, наличие Carnet TIR и CEMT позволяет осуществлять перевозки по территории иностранных государств.

Мы готовы обеспечить:

своевременную подачу нужного количества транспорта для плановой или срочной (в течение 24 часов) загрузки;

соблюдение договорных и нормативных сроков доставки;

бесперебойную работу холодильного оборудование и поддержание температурного баланса в грузовом отсеке, гарантирующую сохранность груза;

индивидуальный подход;

гибкую клиентоориентированную ценовую политику.

Заказать транспорт для температурной перевозки мяса и мясной продукции можно, заполнив заявку на сайте компании или по телефону любого из офисов.