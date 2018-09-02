Применение гранита в строительстве

Гранит в строительстве используется уже очень давно, и до наших дней сохранилось немало построек из этого камня. И это лучшее доказательство того, что гранит – это один из самых надежных и прочных строительных материалов. Этот камень не боится плохой погоды, ветра и дождя, солнца и давления. Ему не страшны ни механическое, ни человеческое воздействие. Он стойко переносит многие тяготы строительного материала, и исправно служит многие десятилетия, а при правильной укладке и уходе, даже столетия.

В наше время гранит применяют в строительстве все также активно, как и в древние времена, и в средневековье. Из него выкладывают тротуары и набережные, возводят мосты и дороги, используют гранитную плитку для облицовки фасадов зданий и отделки интерьеров помещений. Немалой популярностью пользуются и готовые изделия из гранита – лестницы и балясины, колонны и тумбы, подоконники, столешницы. Они являются неотъемлемой частью дизайна интерьера, и в то же время несут полезную нагрузку, выполняя каждый свою функцию в доме.

Облицовка фасада здания гранитом – дело непростое, и справиться с ним сможет не каждый мастер. Ведь от малейшей ошибки может пойти насмарку вся работа. Поэтому монтаж гранита в Алматы на фасад зданий осуществляется специально подготовленными и опытными монтажниками, которые хорошо знают свое дело. Они обычно используют два вариант крепления гранита – это с помощью каркасных систем, собранных из металлических конструкций, или же напрямую на стену здания с помощью мощного монтажного клея, который намертво прихватывает гранитные плитки. Оба варианта хороши, и активно применяются на практике.

Для украшения интерьера обычно использую гранит светлых тонов, благо большое разнообразие палитры этого камня позволяет выбирать из множества вариантов. В зависимости от архитектурного стиля и дизайнерского проекта, гранитом могут отделываться пол, стены, потолки, или же что-либо из них по отдельности. Большую роль в украшении помещений играют и изделия из гранита, которые при правильной обработке, становятся настоящим произведением искусства, и притягивают к себе восхищенные взоры.

Применение гранита в строительстве насчитывает уже многие столетия, и нет никаких предпосылок, чтобы тенденция его использования уменьшилась и сошла на нет. Напротив, гранит переживает сейчас времена бурной активности, и он всегда в числе ходовых и популярных строительных камней, применяемых, как в частном, так и в промышленном строительстве.