ИП без кассового аппарата: для кого сделают исключение

В 54-ФЗ внесены нововведения, согласно которым индивидуальные предприниматели должны перейти на новые кассовые аппараты. Оборудование автоматизирует работу кассы, записывая на специальный носитель чеки и операции. Полученная информация будет передана по интернету оператору фискальных данных, а от него – в налоговую службу. Однако изменения коснутся не всех бизнесменов.
Кто попадает под исключения
Некоторым категориям бизнеса разрешено повременить с установкой новых касс. Другие ИП могут и дальше вести свою деятельность в привычном режиме без кассовой машины.
Физические лица
В некоторых случаях оборудование попросту нельзя использовать из-за медленного интернета или отсутствия места под кассовый аппарат. Поэтому от установки новой ККМ освобождены те, кто продает:
- печатную продукцию;
- художественные произведения;
- безалкогольные разливные напитки;
- сельскохозяйственную продукцию;
- билеты в общественном транспорте;
- товары в поездах;
- мороженое (из уличных лотков);
- народные промыслы.
Также исключение применимо к предпринимателю, который:
- ухаживает за больными, престарелыми и детьми;
- пилит дрова и деревья;
- чинит обувь;
- изготавливает и чинит металлическую продукцию;
- оказывает библиотечные услуги;
- сдает в аренду собственную недвижимость;
- принимает вторсырье (кроме металлолома);
- вспахивает землю и др.
Регионы
При разработке нововведений было учтено, что контрольно-кассовые машины можно использовать не везде. К примеру, их установка бесполезна в местностях, где нет доступа к интернету. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющих там свою деятельность, разрешено не устанавливать новые кассовые аппараты.
ФНС одобрила исключение для следующих местностей:
- Труднодоступные и отдаленные населенные пункты. К ним относятся маленькие поселения (деревни, села и т.д.). Точный список их названий указан в акте, который издается правительством республики, края или области. Можно не устанавливать кассовый аппарат, если бизнес привязан к попавшей в список территории. Обязательное условие – покупателю должен предоставляться документ, подтверждающий покупку. Однако здесь есть свои нюансы: при наличии вендингового аппарата, а также при торговле подакцизными товарами новую кассу все-таки придется установить.
- Ко второй категории относятся населенные пункты с количеством жителей не более 10000 человек, где не распространены коммуникационные технологии (интернет и сотовая связь). Предприниматели в такой местности могут устанавливать кассы, которые не отсылают чеки в ФНС.
Интернет-магазины
Отдельного внимания заслуживают магазины, ведущие продажу товаров через интернет. Они должны отправлять данные о финансовых операциях в налоговую службу, но печатный чек при этом будет отсутствовать. Здесь также есть ситуации, при которых установка кассы не обязательна:
- Клиенты магазина – организации и ИП, а доходы от продаж поступают на расчетный счет организации.
- Доставка и оплата товара осуществляется через сотрудника компании-курьера. В таком случае осуществляющая доставку компания примет оплату, а затем переведет ее на расчетный счет продавшей товар организации.
- Получение и оплата товара произведены в отделении Почты России. Здесь Почта России выступает в качестве посредника. Сначала почтовая организация получит деньги на свой расчетный счет и некоторое время спустя переведет их на расчетный счет организации-продавца.
Категории ИП, которым дана временная отсрочка
Большинство предпринимателей, которые поставили онлайн-кассы, используют общую систему налогообложения. До 1 июля 2019 года освобождены от установки новых кассовых аппаратов следующие категории предпринимателей:
- на ОСНО/УСН (выполняют работы и оказывают услуги);
- на ЕНВД и ПСН (оказывают услуги населению; без сотрудников – магазины с обычными и подакцизными товарами: закусочные, кафе, рестораны).
Если они еще не поставили на учет онлайн-кассы, то должны это сделать до указанной даты. А пока что им разрешено работать без кассового аппарата, при условии, что покупатель получит документ, подтверждающий факт расчета.