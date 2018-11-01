ИП без кассового аппарата: для кого сделают исключение

В 54-ФЗ внесены нововведения, согласно которым индивидуальные предприниматели должны перейти на новые кассовые аппараты. Оборудование автоматизирует работу кассы, записывая на специальный носитель чеки и операции. Полученная информация будет передана по интернету оператору фискальных данных, а от него – в налоговую службу. Однако изменения коснутся не всех бизнесменов.

Кто попадает под исключения

Некоторым категориям бизнеса разрешено повременить с установкой новых касс. Другие ИП могут и дальше вести свою деятельность в привычном режиме без кассовой машины.

Физические лица

В некоторых случаях оборудование попросту нельзя использовать из-за медленного интернета или отсутствия места под кассовый аппарат. Поэтому от установки новой ККМ освобождены те, кто продает:

печатную продукцию;

художественные произведения;

безалкогольные разливные напитки;

сельскохозяйственную продукцию;

билеты в общественном транспорте;

товары в поездах;

мороженое (из уличных лотков);

народные промыслы.

Также исключение применимо к предпринимателю, который:

ухаживает за больными, престарелыми и детьми;

пилит дрова и деревья;

чинит обувь;

изготавливает и чинит металлическую продукцию;

оказывает библиотечные услуги;

сдает в аренду собственную недвижимость;

принимает вторсырье (кроме металлолома);

вспахивает землю и др.

Регионы

При разработке нововведений было учтено, что контрольно-кассовые машины можно использовать не везде. К примеру, их установка бесполезна в местностях, где нет доступа к интернету. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющих там свою деятельность, разрешено не устанавливать новые кассовые аппараты.

ФНС одобрила исключение для следующих местностей:

Труднодоступные и отдаленные населенные пункты. К ним относятся маленькие поселения (деревни, села и т.д.). Точный список их названий указан в акте, который издается правительством республики, края или области. Можно не устанавливать кассовый аппарат, если бизнес привязан к попавшей в список территории. Обязательное условие – покупателю должен предоставляться документ, подтверждающий покупку. Однако здесь есть свои нюансы: при наличии вендингового аппарата, а также при торговле подакцизными товарами новую кассу все-таки придется установить. Ко второй категории относятся населенные пункты с количеством жителей не более 10000 человек, где не распространены коммуникационные технологии (интернет и сотовая связь). Предприниматели в такой местности могут устанавливать кассы, которые не отсылают чеки в ФНС.

Интернет-магазины

Отдельного внимания заслуживают магазины, ведущие продажу товаров через интернет. Они должны отправлять данные о финансовых операциях в налоговую службу, но печатный чек при этом будет отсутствовать. Здесь также есть ситуации, при которых установка кассы не обязательна:

Клиенты магазина – организации и ИП, а доходы от продаж поступают на расчетный счет организации. Доставка и оплата товара осуществляется через сотрудника компании-курьера. В таком случае осуществляющая доставку компания примет оплату, а затем переведет ее на расчетный счет продавшей товар организации. Получение и оплата товара произведены в отделении Почты России. Здесь Почта России выступает в качестве посредника. Сначала почтовая организация получит деньги на свой расчетный счет и некоторое время спустя переведет их на расчетный счет организации-продавца.

Категории ИП, которым дана временная отсрочка

Большинство предпринимателей, которые поставили онлайн-кассы, используют общую систему налогообложения. До 1 июля 2019 года освобождены от установки новых кассовых аппаратов следующие категории предпринимателей:

на ОСНО/УСН (выполняют работы и оказывают услуги);

на ЕНВД и ПСН (оказывают услуги населению; без сотрудников – магазины с обычными и подакцизными товарами: закусочные, кафе, рестораны).

Если они еще не поставили на учет онлайн-кассы, то должны это сделать до указанной даты. А пока что им разрешено работать без кассового аппарата, при условии, что покупатель получит документ, подтверждающий факт расчета.