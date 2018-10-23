Онлайн-касса для магазина одежды

23-10-2018, 09:35

Летом 2018 года онлайн-касса стала обязательным условием для функционирования практически любого магазина по продаже одежды. Безусловно, у перехода на такие кассовые аппараты есть свои особенности.

В какие сроки должен быть осуществлен переход на онлайн-кассы в магазинах одежды

Предпринимателям необходимо сделать переход на онлайн-кассы до начала июля 2018 года, однако есть исключения. Например, ИП, ПСН и ЕНВД, могут установить кассовые аппараты к июлю 2019 года, но только в том случае, если бизнес ведется без найма работников.

Владельцам магазинов одежды и другим предпринимателям положены следующие льготы:

  • Кассовый аппарат можно не устанавливать, если магазин находится в населенном пункте в труднодоступном районе, а также включен в список Минкомсвязи;
  • При отсутствии интернет-подключения не требуется составления договора с ОФД, при этом использование кассы может осуществляться в автономном режиме, а данные будут сохранены на фискальный накопитель.

Плюсы в использовании онлайн-кассы в магазинах одежды

Одним из главных факторов конкурентоспособности на рынке является автоматизация рынка, поскольку владелец бизнеса может таким образом снижать затраты. Стоит отметить, что онлайн-касса выступает для магазинов одежды в качестве бизнес-системы, а также инструмента учета операций торговли.

К преимуществам, которые будут у владельца магазина одежды при установке онлайн-кассы, относятся:

  1. Она позволяет выполнять регистрацию аппарата удаленно, при этом давая возможность сдавать отчеты в налоговую с помощью интернета;
  2. Уменьшение бумажной работы, а также отсутствие необходимости хранения документов;
  3. Эффективность товарного учета;
  4. Экономия времени работников;
  5. Новая функция чека – реклама магазина или бренда.

Рекомендации по покупке онлайн-кассы для магазина одежды

Желающим приобрести такой аппарат для магазина стоит учитывать следующее:

  1. В качестве кассового аппарата для рыночной торговли лучше всего подойдет автономная онлайн-касса, а для магазинов – стационарная. Также стоит приобрести терминал для того, чтобы покупатели могли делать оплату по карте.
  2. Стоит обратить внимание на то, что у аппарата должна быть функция работы со штрихкодами, то есть наличие сканера. Благодаря этому время на обработку заказа сократится, упростится ведение учета товара, а также появится возможность автоматизировать труд работников. Сотруднику больше не будет необходимости запоминать ценники на товар.
  3. При выборе онлайн-кассы обратите внимание на наличие у аппарата функции отправки электронного чего покупателю. При необходимости продавец должен предоставить покупателю электронный чек в смс или отправить на электронную почту. Если это требование не будет выполняться, то владельцу магазина грозит штраф в размере 10000 рублей.
  4. Перед использованием кассового аппарата необходимо зарегистрировать его в налоговой или на сайте ФНС, а также заключить договор с ОФД.
  5. Если работа осуществляется на ЕНВД, то можно получить вычет при уплате налогов в сумме 18000 за каждую кассу.
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