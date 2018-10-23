Онлайн-касса для магазина одежды

Летом 2018 года онлайн-касса стала обязательным условием для функционирования практически любого магазина по продаже одежды. Безусловно, у перехода на такие кассовые аппараты есть свои особенности.
В какие сроки должен быть осуществлен переход на онлайн-кассы в магазинах одежды
Предпринимателям необходимо сделать переход на онлайн-кассы до начала июля 2018 года, однако есть исключения. Например, ИП, ПСН и ЕНВД, могут установить кассовые аппараты к июлю 2019 года, но только в том случае, если бизнес ведется без найма работников.
Владельцам магазинов одежды и другим предпринимателям положены следующие льготы:
- Кассовый аппарат можно не устанавливать, если магазин находится в населенном пункте в труднодоступном районе, а также включен в список Минкомсвязи;
- При отсутствии интернет-подключения не требуется составления договора с ОФД, при этом использование кассы может осуществляться в автономном режиме, а данные будут сохранены на фискальный накопитель.
Плюсы в использовании онлайн-кассы в магазинах одежды
Одним из главных факторов конкурентоспособности на рынке является автоматизация рынка, поскольку владелец бизнеса может таким образом снижать затраты. Стоит отметить, что онлайн-касса выступает для магазинов одежды в качестве бизнес-системы, а также инструмента учета операций торговли.
К преимуществам, которые будут у владельца магазина одежды при установке онлайн-кассы, относятся:
- Она позволяет выполнять регистрацию аппарата удаленно, при этом давая возможность сдавать отчеты в налоговую с помощью интернета;
- Уменьшение бумажной работы, а также отсутствие необходимости хранения документов;
- Эффективность товарного учета;
- Экономия времени работников;
- Новая функция чека – реклама магазина или бренда.
Рекомендации по покупке онлайн-кассы для магазина одежды
Желающим приобрести такой аппарат для магазина стоит учитывать следующее:
- В качестве кассового аппарата для рыночной торговли лучше всего подойдет автономная онлайн-касса, а для магазинов – стационарная. Также стоит приобрести терминал для того, чтобы покупатели могли делать оплату по карте.
- Стоит обратить внимание на то, что у аппарата должна быть функция работы со штрихкодами, то есть наличие сканера. Благодаря этому время на обработку заказа сократится, упростится ведение учета товара, а также появится возможность автоматизировать труд работников. Сотруднику больше не будет необходимости запоминать ценники на товар.
- При выборе онлайн-кассы обратите внимание на наличие у аппарата функции отправки электронного чего покупателю. При необходимости продавец должен предоставить покупателю электронный чек в смс или отправить на электронную почту. Если это требование не будет выполняться, то владельцу магазина грозит штраф в размере 10000 рублей.
- Перед использованием кассового аппарата необходимо зарегистрировать его в налоговой или на сайте ФНС, а также заключить договор с ОФД.
- Если работа осуществляется на ЕНВД, то можно получить вычет при уплате налогов в сумме 18000 за каждую кассу.