Онлайн-касса для магазина одежды

Летом 2018 года онлайн-касса стала обязательным условием для функционирования практически любого магазина по продаже одежды. Безусловно, у перехода на такие кассовые аппараты есть свои особенности.

В какие сроки должен быть осуществлен переход на онлайн-кассы в магазинах одежды

Предпринимателям необходимо сделать переход на онлайн-кассы до начала июля 2018 года, однако есть исключения. Например, ИП, ПСН и ЕНВД, могут установить кассовые аппараты к июлю 2019 года, но только в том случае, если бизнес ведется без найма работников.

Владельцам магазинов одежды и другим предпринимателям положены следующие льготы:

Кассовый аппарат можно не устанавливать, если магазин находится в населенном пункте в труднодоступном районе, а также включен в список Минкомсвязи;

При отсутствии интернет-подключения не требуется составления договора с ОФД, при этом использование кассы может осуществляться в автономном режиме, а данные будут сохранены на фискальный накопитель.

Плюсы в использовании онлайн-кассы в магазинах одежды

Одним из главных факторов конкурентоспособности на рынке является автоматизация рынка, поскольку владелец бизнеса может таким образом снижать затраты. Стоит отметить, что онлайн-касса выступает для магазинов одежды в качестве бизнес-системы, а также инструмента учета операций торговли.

К преимуществам, которые будут у владельца магазина одежды при установке онлайн-кассы, относятся:

Она позволяет выполнять регистрацию аппарата удаленно, при этом давая возможность сдавать отчеты в налоговую с помощью интернета; Уменьшение бумажной работы, а также отсутствие необходимости хранения документов; Эффективность товарного учета; Экономия времени работников; Новая функция чека – реклама магазина или бренда.

Рекомендации по покупке онлайн-кассы для магазина одежды

Желающим приобрести такой аппарат для магазина стоит учитывать следующее: