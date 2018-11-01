Светодиодные лампы для автомобиля — надежность, эффективность, экономичность

Использование светодиодных ламп для автомобиля становится все более популярным. Это объясняется рядом безусловных преимуществ наиболее современной технологии светотехники. Еще недавно несомненные положительные свойства устройств на светодиодах во многом нивелировались их высокой ценой. За последние годы удалось не только снизить стоимость осветительных приборов на LED-диодах, но и существенно увеличить срок их службы. Это сделало их наиболее экономичными на рынке автомобильной светотехники.

Срок службы светодиодных ламп достигает 10 лет и больше. Простой пример — на излучатели головного света марки Philips производитель дает семилетнюю гарантию. За это время владельцу пришлось бы поменять в своем автомобиле несколько комплектов галогенок. Поэтому относительно высокая цена не является на самом деле недостатком. За счет значительно более длительного срока службы достигается весьма существенная экономия.

Светодиодная технология отличается низким уровнем потребления. А значит, лампы в вашем автомобиле будут расходовать меньше энергии. А ведь благодаря универсальности светодиодов их можно установить в головные фары, противотуманки, поворотники, стоп-сигналы, использовать их для подсветки номера и салона. Все это даст очень серьезное снижение потребления электротока. В результате у вас снизится расход топлива, нагрузка на генераторное оборудование и аккумуляторные батареи. Это означает не только дополнительную экономию, но и увеличение срока работы указанных узлов.

Светодиодные лампы для автомобиля еще и мало греются. За счет этого значительно снижается выгорание внутренних отражателей фар. А значит — увеличивается срок и всего комплекта полностью. Использование галогенок нередко приводит к преждевременному выходу из строя фар именно вследствие выгорания внутренних поверхностей. Применение диодных устройств исключает вероятность такой неисправности. Растрескивание раскаленных стекол из-за попадания на них холодных капель теперь тоже не грозит вашим фарам.

Еще один фактор — повышенная надежность и безопасность. Установленные в качестве источников головного света светодиодные лампы не подвержены вибрациям, которые нередко становятся причиной неполадок. Скорость переключения светодиодов — очень высокая, в сравнении с вакуумными и галогенными устройствами — практически мгновенная. Это особенно важно, если вы используете на своем автомобиле совмещенные излучатели ближнего и дальнего света.

Наконец, для светодиодных ламп характерен очень яркий и мощный световой поток с четко очерченной границей между светом и тенью. Применение подобной светотехники гарантирует максимально качественное освещение дороги в самых неблагоприятных атмосферных условиях. Это дополнительно повышает безопасность эксплуатации автомобиля.