Фотоловушки для охоты - как подобрать

Высокие технологии, внедряющиеся во все сферы жизни, намного расширяют возможности охотников. Фотоловушки значительно упрощают методы отслеживания зверей. Они освобождают от многочасовых засад во время наблюдения за перемещением животных. Достаточно установить оборудование в месте предполагаемого появления дичи. Камера зафиксирует и передаст информацию охотнику.

Устройство фотоловушки

Фотоловушка представляет собой видеорегистратор с инфракрасным датчиком. Камера помещена в корпус, защищающий ее от негативных воздействий окружающей среды. Это позволяет проводить работу при температуре в диапазоне от -40 до +70 градусов в условиях разной степени влажности. Кроме защиты корпус выполняет функцию маскировки. Он декорирован под естественные природные условия, что позволяет оборудованию оставаться незамеченным.

При появлении движущихся объектов, датчик воспринимает их движения, температуру и фотоловушка включается в работу. Камера имеет возможность снимать в ночное время посредством инфракрасных диодов. Днем съемка осуществляется в цветном изображении. Ночью устройство переходит на черно-белую съемку.

Камера имеет карту памяти, где хранятся отснятые кадры. Полученные материалы отправляются MMS- сообщением на телефон или электронную почту пользователя. Датчик реагирует на появление объекта наблюдения на расстоянии 20-30 метров. Некоторые устройства имеют автоматическую настройку на изменение внешних факторов.

Установка оборудования для съемки

Для выбора места установки фотоловушки нужно учитывать обзор. Это может быть открытый участок или прогалина. Чтобы кадр не засветился, камера устанавливается в тени. Съемке не должны препятствовать посторонние объекты: деревья, ветки, фрагменты природного рельефа.

Чаще устанавливают устройство на дерево. Опытные охотники фиксируют устройство в местах предполагаемого скопления животных – на пути к водопою или кормушкам, маскируя его мхом, травой или другими подручными материалами.

Проанализировав данные съемки, охотник может получить график появления животных и приготовить для себя укрытие. Сюда он приходит за час или полтора до предполагаемого появления животных.

Преимущества использования фотоловушки

Популярность устройства для фото и видеосъемки животных набирает стремительные темпы. Это объясняется преимуществами использования такой техники:

- высокой информативностью об объектах наблюдения;

- возможностью дистанционно получить фото в реальном времени;

- широким диапазоном настройки;

- углом обзора, позволяющим контролировать большую территорию;

- низким энергопотреблением;

- компактными габаритами и небольшим весом.

Как выбрать фотоловушку для охоты

Выбор устройства зависит от цели применения. Нужно определить, какие функции необходимы. Если для пользователя не имеет значения скорость передачи информации, можно приобрести недорогие, но надежные варианты производства Китая (Филин, Сокол).

Для желающих быстро получать данные об объектах наблюдения, нужна камера с функциями MMS и 3G. Это аппарат Falkon-3G, обеспечивающий объективное соотношение цены и качества.

При выборе нужно обращать внимание на матрицу. От уровня ее разрешения зависит качество съемки. Имеет значение и угол съемки. Камеры с широким углом имеют возможность снимать крупные объекты на небольшой дистанции.

Модели последних выпусков работают на солнечных батарейках. Это продлевает время работы. Работающие на литиевых аккумуляторах не требуют подзарядки в течение трех лет.