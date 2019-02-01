Работа в Дании для студентов без предоплат

Выпускники аграрных учебных заведений имеют возможность отправиться за границу на стажировку и работу, чтобы заработать средства для открытия своего дела и получить колоссальный опыт. Это возможно благодаря стажировке на фермах, а обеспечить весь процесс от сбора документов до выезда за границу поможет «Agro Practice», в подтверждение тому отзывы о практике в Дании .

Принципы работы и программ

Трудоустройство на фермах дает большие перспективы для дальнейшего развития и гарантирует оплату от 1500 евро в месяц. Есть несколько молодежных программ позволяющие выполнять работу, зарабатывать, изучать культуру и традиции другой страны, а также путешествовать. Работа в Дании для студентов дает возможность:

Улучшить знание английского языка, общаясь в иностранном окружении. Получить опыт работы в сельскохозяйственной сфере. Ознакомиться с современными технологиями и принципами работы на фермах с животными или растениями. Заработать денег для своего дела. Построить отличную карьеру в аграрном деле. Получить новые знакомства и контакты людей, которые уже не первый год занимаются подобной деятельностью.

Лучше всего использовать программы на 12 месяцев, поскольку это эффективнее, зарплата через полгода повышается, есть отпускные, больничные и другие преимущества. Работа в Дании без предоплат возможна с «Agro Practice», все выплаты можно производить после получения реальных денег за свой труд. Основные направления – животные фермы и теплицы. В зависимости от выбранной программы потребуется ухаживать за животными или растениями, производить уборку, сбор урожая, вакцинацию и другие виды работ.

Стать участником программ могут люди 18-29 лет, которые обучаются в аграрных ВУЗах, обладают определенными навыками и знают английский язык. «Agro Practice» помогает собрать нужные документы и 100% получить визу, кроме того, оказывается помощь на каждом этапе в зависимости от проблем. Менеджеры детально рассказывают условия, помогают подготовиться к сдаче экзамена и подобрать оптимальный вариант для работы.

Зачастую рабочая неделя составляет 37 часов, но из-за специфики работы животным и растениям нужно уделять больше времени, поэтому все дополнительные часы и работа в выходные оплачиваются отдельно. Фермеры предоставляют жилье вблизи работы, за отдельную плату, которая взимается с зарплаты. Если у клиента есть большое желание уехать в Данию, но нет образования, знания языка или не подходит возраст, «Agro Practice» поможет осуществить поставленную цель и в подтверждение тому более 500 положительных отзывов.