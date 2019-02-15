Как можно ускорить написание магистерской диссертации

Выпускная работа магистра - большой научный проект, подготовка к защите которого ведется практически с момента поступления в магистратуру. Уже в первые месяцы обучения магистранты выбирают тему, по которой согласны писать работу. Делается это для того, чтобы у студента было время не только на написание текста работы, но и на подготовку научного обоснования к своим исследованиям.

Сколько времени занимает написание магистерской

Магистерская диссертация по стандартам включает в себя от 90 до 120 листов формата А4 (не учитывая приложения). Кроме того, основное отличие этой студенческой работы от остальных видов научных текстов заключается в том, что для неё нужно готовить базу. В качестве основы для магистерского исследования используют научные статьи, написанные и опубликованные самим студентом.

Это показывает, что магистрант серьезно занимался исследованиями. Посмотреть, как выглядит готовая магистерская диссертация, можно на https://www.bibliofond.ru/typework.aspx?id=43 - в открытом банке находятся работы русскоязычных студентов из многих университетов.

Только на создание и публикацию одной научной статьи по выбранной теме может уйти месяц. Создание же текста самой магистерской может длиться от трех месяцев до полугода. А если студентом для исследования была выбрана сложная тема, для которой нужно переводить иностранные источники, то скорость создания научного текста сильно замедляется. Готовить такую работу можно и целый год.

Чтобы ускорить самостоятельное написание магистерской, стоит руководствоваться несколькими правилами:

не выбирайте слишком сложную тему. Отличным выбором будет исследование, которое можно продолжить из бакалаврской выпускной работы - так у вас будет часть готового текста, на который можно опереться;

подберите максимум доступных источников и найдите их в электронном виде - так не придется тратить время на дорогу до библиотеки и обратно;

выбирайте темы, которые вам интересны - такие работы писать немного легче.

Ели у вас нет времени на самостоятельную подготовку документов, сопровождающих диссертацию, закажите реферат на https://www.bibliofond.ru/order/referat-na-zakaz/. Так у вас будет больше времени на написание основного научного текста. А подготовиться к защите диссертации можно будет по заказанному реферату. Так же можно поступить и с другими студенческими работами.