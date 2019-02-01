Школа Redford - авторская программа изучения английского языка

Английский – это совсем не тот язык, владеть которым – задача скорее не надобности, а популярности. В этом Вам может помочь школа английского языка Редфорд с веб-сайтом. В современном глобальном мире английский – это общепринятый язык общения самых разнообразных профессий и культур, язык науки, культуры, глобального бизнеса, техники, международной политики. Жизненная практика показывает, что без английского языка почти невозможно достичь значимого положения в профессиональной деятельности и обществе. В связи с этим изучение английского языка продолжает набирать популярность, и охватывает всё более и более широкие категории людей, от школьников, до пожилых людей.
Школа Redford, разросшаяся до сети курсов английского по Киеву (Позняки, Дворец Спорта, Борщаговка, Оболонь) и Запорожью, давно не новичок на рынке платного преподавания английского языка. Основным источником успеха стала авторская методика преподавания собственной разработки, которая содержит до 12 этапов обучения, которые разбиты на курсы длительностью 3 месяца.
Особенности осуществления учебы:
- помимо групповых занятий, важнейшее место занимают индивидуальные занятия. Даже в рамках стандартного курса каждое 3-е занятие – индивидуальное, на котором восполняются образовавшиеся пробелы, тщательно прорабатываются отдельные темы. Тем не менее, кроме того, практикуются целиком индивидуальные курсы языка, когда программа разрабатывается под личные особенности обучения студента.
- за каждым учеником закрепляется преподаватель, который на протяжении курса выполняет индивидуальные занятия, разрабатывает личные рекомендации по усовершенствованию обучения, контролирует успеваемость.
- занятия проводятся в группах 4-8 человек, что обеспечивает предельное внимание преподавателей каждому обучаемому.
- занятия ведутся в удобное для любого человека время, во второй или в первой половине дня, два–три раза на протяжении недели.
Школа предоставляет курсы английского языка самого разнообразного уровня сложности (12-ти уровневая система). Программы адаптированы для разных возрастных и профессиональных групп:
- Курс английского для детей дошкольного возраста (4-6 лет), который помогает подготовить ребенка к занятиям в начальной школе.
- Курсы английского для школьников, возрастом от 6 до 16 лет, которые отлично дополнят школьный курс английского, помогают поднять текущую успеваемость и успешно получить аттестацию.
- Курс для начинающих beginner. Дает возможность с успехом сделать первый шаг в изучении языка, получить навыки письма, чтения, разговорной речи, сделать задел для будущего изучения языка.
- Английский для взрослых, старше 16 лет. Сочетают в себе персональные, групповые занятия.
- Персональные курсы, для которых программы создаются исходя из возможностей и целей в изучении английского языка каждого ученика.
- Интенсивный курс, который необходим для тех, кто хочет изучить английский в ускоренном темпе. Его особенностью становится проведение занятий три раза в течении недели, в ходе увеличенных по длительности групповых занятий (занятия длятся 2 часа).
- Разговорные клубы, которые проходят по субботам, и необходимы для эффективности разговорных навыков.
- Корпоративный английский язык. Курс проводится среди работников той или иной компании. Его программа формируется с расчетом конкретной корпоративной и профессиональной специфики.
- Английский язык по скайпу. Нужен для тех людей, кто не имеет свободного времени для посещения очных занятий, и предпочитает обучение удалённо.