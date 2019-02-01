Школа Redford - авторская программа изучения английского языка

Английский – это совсем не тот язык, владеть которым – задача скорее не надобности, а популярности. В этом Вам может помочь школа английского языка Редфорд с веб-сайтом. В современном глобальном мире английский – это общепринятый язык общения самых разнообразных профессий и культур, язык науки, культуры, глобального бизнеса, техники, международной политики. Жизненная практика показывает, что без английского языка почти невозможно достичь значимого положения в профессиональной деятельности и обществе. В связи с этим изучение английского языка продолжает набирать популярность, и охватывает всё более и более широкие категории людей, от школьников, до пожилых людей.

Школа Redford, разросшаяся до сети курсов английского по Киеву (Позняки, Дворец Спорта, Борщаговка, Оболонь) и Запорожью, давно не новичок на рынке платного преподавания английского языка. Основным источником успеха стала авторская методика преподавания собственной разработки, которая содержит до 12 этапов обучения, которые разбиты на курсы длительностью 3 месяца.

Особенности осуществления учебы:

помимо групповых занятий, важнейшее место занимают индивидуальные занятия. Даже в рамках стандартного курса каждое 3-е занятие – индивидуальное, на котором восполняются образовавшиеся пробелы, тщательно прорабатываются отдельные темы. Тем не менее, кроме того, практикуются целиком индивидуальные курсы языка, когда программа разрабатывается под личные особенности обучения студента.

за каждым учеником закрепляется преподаватель, который на протяжении курса выполняет индивидуальные занятия, разрабатывает личные рекомендации по усовершенствованию обучения, контролирует успеваемость.

занятия проводятся в группах 4-8 человек, что обеспечивает предельное внимание преподавателей каждому обучаемому.

занятия ведутся в удобное для любого человека время, во второй или в первой половине дня, два–три раза на протяжении недели.

Школа предоставляет курсы английского языка самого разнообразного уровня сложности (12-ти уровневая система). Программы адаптированы для разных возрастных и профессиональных групп: