Экологически безопасный транспорт будущего: от смелой идеи до непосредственной реализации

Повышение уровня мобильности – задача, над решением которой бьются теоретики и практики. Высокоскоростные поезда, электробусы, портативный воздушный транспорт – перечисленные разработки перестали казаться чем-то фантастическим. Тренд отрасли – революционные качественные изменения. Одним из пионеров сферы персонального транспорта стали так-называемые беспилотные машины. Человеку не нужно следить за дорогой. Работу на себя берет компьютер. То, что началось как смелый эксперимент, сегодня стало реальностью. В городах Европы внедряют беспилотные автобусы, перевозящие людей на менее загруженных маршрутах.

Быстрый, комфортный и доступный – таким будет общественный транспорт будущего по мнению разработчиков. К перечисленным характеристикам добавляют еще одну – рентабельность, иначе потенциальные инвесторы не захотят инвестировать в проект свои деньги. Один из положительных примеров – обустройство в мегаполисах США вертолетных площадок на крышах небоскребов. Клиент получает возможность быстро добраться в нужную точку. Искать место для парковки машины больше не нужно.

Второй тренд – внедрение «умной» системы контроля работы муниципального транспорта. Общественный транспорт будущего, представленный тут https://365-invest.com/obshhestvennyiy-transport-budushhego-byistree-vetra-i-deshevle-metro/, оснащен датчиками и камерами. По мере продвижения по маршруту, значимая информация передается диспетчеру. В результате система в режиме реального времени вносит необходимые корректировки. Если говорить о списке наиболее известных инновационных разработок в сфере общественного транспорта, то список выглядит следующим образом:

Гирокар изобретателя Семенова – разработка выходца из СССР. Суть технологии похожа на принцип работы волчка. Струнный транспорт – надземный вид общественного транспорта, который двигается из одной точки в другую посредством рельс-струн. Maglev (поезд на магнитной подушке) – транспорт будущего, о котором можно узнать тут https://365-invest.com/obshhestvennyiy-transport-budushhego-byistree-vetra-i-deshevle-metro/ . Перемещение вагонов обеспечено благодаря активности магнитного поля. Гиперлуп – разработка Илона Маска сделает планету еще меньше. Добраться из одной точки в другую станет намного проще. В системе использована технология воздушной подушки. Капсула с пассажирами передвигается в условиях вакуума.

Продолжит список французская разработка – поезд на водородном топливе. Единственный вид выброса – вода. Разработки в сфере экологически чистого транспорта не заканчиваются.