Как мебель поможет обновить домашний интерьер?

Сегодня говорим на тему домашнего интерьера. Как обновить и разнообразить пространство гостиной или спальни, не потратив на это много денег? Как придать комнате новое настроение, не делая при этом ремонт? Это вопросы, которые будут актуальными всегда. Ответы на эти и другие вопросы относительно обновления домашнего обустройства ищите далее в этой статье. Чтобы домашний интерьер не надоедал, нужно постоянно за ним следить. Это значит, что нужно прикладывать свои усилия и обеспечивать в доме чистоту, порядок, отсутствие мусора и хлама. Только в этом случае находиться дома будет комфортно. Если дома грязно, то никакой ремонт и никакие стильные предметы декора не спасут угнетающую и тоскливую атмосферу, которая царит в том или ином помещении. Бывает, что убираться просто нет сил, нет настроения или просто лень. Нужно просто заставить себя сделать уборку. Через силу, через не хочу, переборите себя! Немаловажный момент – это общее состояние мебели в спальне, на кухне. Совсем не обязательно иметь дома шикарную, резную, дорогостоящую кухонную мебель, выполненную по последним тенденциям стиля. Достаточно будет того, чтобы дверцы у шкафов были плотно прикручены, а не болтались. Чтобы полочки держались крепко и ножки не шатались. Это совсем немного. Конечно, если на мебели видны явные недостатки, от них следует избавляться. Например, царапины можно обработать специальным составом, покрасить в тон мебели и их почти не будет видно. Мебельная фурнитура так же очень быстро, недорого и просто подлежит замене на новую. Мягкая мебель мгновенно приобретает стильный вид, если ее перетянуть хорошим текстилем. Причем стоить это будет не так уж и дорого. А можно просто купить готовую спальню здесь vizitmebel.com.ua и ваш сон будет лучше. Делайте что-то и интерьер будет другим. Очень хорошо разбавляют интерьер растения и картины. Это уникальные вещи, купить и поставить (повесить) которые сможет каждый. Что растения, что картины способны создать в любом интерьере абсолютно новое настроение. Благодаря этим инструментами декора можно расставить акценты, спрятать изьяны, обновить комнаты в считанные минуты. Из картин на стенах можно выкладывать целые композиции. А растения отлично смотрятся на стильных подставках и в стильных горшках. Иногда не помешает на время избавиться от ковров. Пожить пару месяцев с чистыми полами - разве не счастье? Так же можно делать с чехлами для мебели или со скатертями. Если дома явно не хватает аквариума, какой-то птички или домашнего животного, пришло время его завести. На все праздники нужно по возможности украшать предметы интерьера, лестницы, горшки от комнатных растений, стены и шкафы. Например, в Новый год, можно повесить на стену красный носок для сладостей. А на лестницу, если она есть в доме, гирлянду из еловых веток. На восьмое марта в доме должно быть много цветов, расставленных по вазам, открытки. На день влюбленных можно повесить шарики в виде сердец. Все эти приемы помогают разбавить надоевший интерьер и хотя бы иногда смотреть на него другими глазами. Интересный способ обновления пространства любой комнаты, даже кухни – это изменение одной стены. Для этого нужно выбрать каую-то стену и попробовать проэксперементировать. Нужно снять обои, в идеале заштукатурить и покрасить стену одним цветом. Далее на этой стене можно или нарисовать какое-то интересное изображение. Или выложить какую-то стильную фигуру из подручных материалов (доски, фотографии, ракушки, камушки, коряги, елочные ветки, хоть что). Можно просто нанести на стену обьемную штукатурку и в последствии покрасить ее в два цвета. Вариантов много. Главное - решиться.

Источник: интернет-магазин мебели Визит-Мебель