Что выбрать: бензопилу или электропилу?

Благодаря компактным габаритам, высокой надежности и производительности цепные пилы получили повсеместное распространение. Их используют при лесозаготовках, обработке древесины и расчистке пространства от старых деревьев. Цепь в таких устройствах в движение могут приводить две разновидности силовых установок: электромотор или двухтактный двигатель внутреннего сгорания. В связи с этим у покупателей возникает вопрос, какой модели отдать предпочтение.

Механизм электрических и бензопил

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо досконально разобраться во внутреннем устройстве двух пил.

Конструкция бензопилы

Основой этого механизма является высокоскоростной двигатель внутреннего сгорания (скорость вращения – от 12 до 14 тысяч оборотов в минуту) объемом от 40 до 60 см3. В качестве топлива используется бензин марки АИ92 или АИ95, который перед заливкой в бензобак смешивается с маслом. Помимо мотора, устройство состоит из следующих элементов:

ведущая звездочка;

тормоз;

шина;

центробежная муфта сцепления;

масляный насос смазки цепи.

Все эти элементы сблокированы с двигателем, который запускается посредством ручного стартера.

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Конструкция электропилы

Отличия этой модели заключаются лишь в отсутствии муфты сцепления, которая заменена кнопкой плавного пуска. Еще одно отличие – мощность силового агрегата: этот параметр у электродвигателя не превышает 2,5 кВт, что значительно уступает аналогичному показателю бензопилы (до 6 кВт).

Производительность

Мощность мотора – определяющий фактор, влияющий на КПД, именно поэтому бензопилы выглядят предпочтительнее. Низкая производительность электропил определяется не только мощностью двигателя, но и особенностями его работы. Электромотор не может работать длительное время без перерыва: при средней нагрузке электродвигатель каждые 40 минут нуждается в 20-минутных перерывах. У профессиональных бензопил такого недостатка нет.

Однако у электропил есть другой плюс: благодаря более высоким оборотам цепи электропил (на 25-30%) производительность увеличивается тоже на треть. Правда, это нивелируется наличием кабеля, затрудняющего движения пильщика.

Если сравнивать производительность бензопилы и электропилы сопоставимой мощности, первенство будет за устройством с двигателем внутреннего сгорания. Ознакомиться с основными характеристиками электрических и бензопил можно на сайте https://elmir.ua/chainsaws/.

Легкость в использовании

В этом аспекте пальму первенства удерживает электропила: для начала работы достаточно подключить ее к электросети и нажать кнопку. У бензопилы процесс подготовки выглядит сложнее: необходимо приготовить топливную смесь. Перед работой часто бывает необходимо подтянуть цепь или заменить ее целиком. У электропил эта операция не представляет сложностей, так как на них используются быстрозажимные механизмы. Бензопилы оборудуются специальными зажимами на гайках, поэтому работать с ними не так удобно.

Подводя итоги

Бензопила выигрывает у электрического устройства: она полностью автономна и более производительна. Электропила легче в использовании, пригодится для выполнения периодических работ. На сайте https://elmir.ua/ представлен большой выбор пил, и покупатель может заказать оптимальную модель.