Отделочные материалы из натуральной древесины

Дерево в интерьере – это всегда красиво, полезно, а на фоне повсеместного засилья пластика и композита – еще и достаточно самобытно. По этим причинам популярность такой отделки продолжает оставаться высокой, чему способствуют и ее производители, предлагающие готовые материалы для крепления на стены, полы и потолки, для создания дверных и оконных проемов, для сооружения лестниц и межкомнатных перегородок.

Остается широко востребованной и т. н. модифицированная древесина в виде материалов, состоящих из спрессованных и склеенных опилок. ДВП, ДСП, МДФ – данное сырье нередко применяется для создания «деревянной» мебели и прочих предметов интерьера, хотя и не всегда может претендовать на статус натурального. Чистая обработанная древесина обходится дороже, что вполне оправдано ее уникальным свойством поддерживать внутри помещений по-настоящему уютную атмосферу.

О натуральности древесины в отделке

Этот природный материал часто называют «живым», поскольку он по-разному ведет себя в тех или иных температурных и влажностных условиях. Для древесины существует комфортная и агрессивная среды, причем с последней ей приходится сталкиваться и в жилых интерьерах. В попытках продлить срок службы материала и сохранить его первоначальный внешний вид производители деревянной отделки часто применяют специальные пропитки и лаки, под которыми и прячется натуральный «живой» материал. Наконец, для производства отделки нередко приходится использовать клеевые составы, позволяющие создавать, например, широкие панели, вагонку или декоративные деревянные обои.

Такую продукцию принято тоже называть натуральной наравне с обычной половой доской, на изготовление которой идет настоящий массив, не подвергаемый дополнительной обработке. Разумеется, любая доска для пола впоследствии должна получить защитный слой, который поможет избежать эффекта истирания древесины и появления на ее поверхности мельчайших царапин, которые будут забиваться грязью. Но даже такая многослойная защита, в которой находятся химические вещества, не лишает древесину натуральности. Все потому, что с правильно подобранными пропитками и лаками деревянная отделка будет радовать не только своей долговечностью и «застывшей» красотой, но и уникальным натуральным запахом!

Как правильно выбирать отделку из древесины?

Отделочные материалы, которые украшают стены и потолки помещений, не испытывают таких нагрузок, как отделка пола. И если в первых двух случаях при выборе древесины стоит оценивать лишь ее внешний вид и степень защиты от влаги, аномальных температур и УФ-лучей, то для напольных покрытий из натуральной древесины на первый план выйдет изначальная твердость материала (по Бринеллю – HB). Так, соответствующие показатели для разных пород дерева будут выглядеть следующим образом:

сосна и лиственница – 1,5 HB;

дуб – 3,7 НВ;

ясень – 4,0 НВ;

венге, мербау, кемпас – от 4,1 до 5,0 HB.

Это во многом объясняет, почему половая доска из сосны стоит в разы дешевле напольного материала из экзотических пород древесины.