Особенности покупки готового бизнеса

В последние несколько лет активно развивается рынок готового бизнеса. На сегодняшний день начинающим предпринимателям вовсе не обязательно набивать шишки, и открывать предприятие с нуля. Можно приобрести готовую компанию, которая имеет персонал, поставщиков и потребителей.

Таким образом существенно сокращается время возврата вложенных средств. Покупатель получает уже полностью откатанную схему работы, из которой исключены ненужные этапы. То есть новому владельцу нет необходимости самостоятельно изучать рынок, подбирать товар или услуги, которые возможно впоследствии не будут пользоваться спросом и т.д.

Однако, любой бизнес имеет свои особенности. Как же приобрести готовое предприятие, чтобы оно приносило доход?

Дать ответ на этот вопрос и в полной мере разобраться в теме инвестирования в бизнес готов основатель компании «Ойл Ресурс Групп» Терёшкин Сергей. Коммерсант имеет свое предприятие и знаком с подводными камнями, которые могут возникнуть при развитии и становлении компании. Больше информации о бизнесмене стоит получить на его личном Интернет-портале: oilresurs.ru (ойлресурс.ру).

Особенности приобретения готового бизнеса

Чтобы вернуть вложенные в приобретение средства, следует внимательно подойти к вопросу выбора готового предприятия. В первую очередь необходимо рассмотреть все представленные на рынке актуальные предложения. Найти их можно на специализированных досках, сайтах и т.д.

Однако для самостоятельного выбора потребуются определенные знания. Гораздо проще доверить процесс компаниям, занимающимся подбором. Они находят предприятия, которые соответствуют индивидуальным требованиям клиента. Для этого используются базы, содержащие большое количество предложений о продаже бизнеса.

Правда, за услуги подобной организации придется заплатить. Сумма зависит от различных факторов. Для кого-то она может показаться запредельной. В таком случае единственный выход – искать самостоятельно, затрачивая на это личное время.

Преимущества покупки готового бизнеса

По мнению Терешкина С.И., приобретение готового предприятия имеет для инвестора ряд преимуществ:

История развития. Таким образом можно увидеть реальные перспективы, которые ждут владельца бизнеса. То есть человек понимает, каких вершин может достичь и какой прибыли добиться в конечном итоге.

Готовый план. Все алгоритмы уже отработаны, построена вся вертикаль, отобраны поставщики, есть постоянные покупатели.

Репутация. Компания и ее продукция знакомы рынку. Они успели завоевать репутацию. Узнать отношение к предприятию персонала и потребителя можно на сайтах отзывов.

Прибыль. Компания не нуждается в длительном становлении. Доход инвестор может получать сразу после ее приобретения. То есть вложенные деньги начинают возвращаться уже на следующий день после покупки предприятия.

Персонал. Компания имеет укомплектованный штат сотрудников, который обычно остается на прежнем месте.

Потребитель. Проверенное временем предприятие имеет постоянных покупателей, которые охотно приобретают продукцию.

Помещение и оборудование. Компания имеет офис, склады, все необходимое оборудование, которое используется для работы.

Отчетность. Действующее предприятие имеет бухгалтерскую и прочую документацию.

Поставщики. При покупке готового бизнеса нет необходимости самостоятельно собирать базу продавцов. У компании уже есть налаженные каналы. При необходимости отношения с поставщиками можно пересмотреть или расширить их количество.

При покупке готового бизнеса новый владелец чаще всего не несет никаких дополнительных трат. Для получения дохода достаточно поддерживать работоспособность предприятия.

Недостатки

Как и любой другой вид инвестирования, приобретение готового бизнеса имеет и свои недостатки. К ним можно отнести:

Изношенная материальная база. Оборудование может быть морально устаревшим. То есть оно требует ремонта или приобретения нового.

Репутация. У компании могут быть безнадежно испорчены отношения с поставщиками и потребителем. Информацию о репутации следует изучать заранее.

Персонал. Сотрудники могут иметь низкую квалификацию. Часто персонал формируется из друзей и знакомых. В таком случае есть риск, что большая часть работников покинет компанию после ее перепродажи.

Долги. Компания может иметь задолженности по заработной плате, налогам, пошлинам, банковским кредитам и т.д. Все это ляжет на плечи нового собственника. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить баланс и всю отчетность.

Технологические процессы. Они могут быть морально устаревшими. В таком случае затраты на производство существенно возрастают. То есть падает рентабельность бизнеса. Одновременно с этим увеличивается период окупаемости.

Чтобы избежать проблем, перед оформлением сделки необходимо тщательно проверить все документы. Это позволит избежать массы проблем и ненужных трат.

Бизнес лучше приобретать из сферы, о которой есть какое-то представление. Не стоит покупать то, о чем нет ни малейших знаний даже, если заявлена огромная прибыль компании. Неопытный человек не сможет распознать подвох.

Руководить таким предприятием будет также затруднительно. Таким образом можно загубить даже полностью налаженное производство, которое до продажи приносило доход. Видя неопытность владельца, нечистые на руку менеджеры наверняка попытаются нажиться на этом. В результате сроки окупаемости проекта существенно увеличатся.

При необходимости можно заказать аудит компании. Специалисты оперативно выявят проблемы, которые имеет предприятие.

Чтобы проанализировать стоимость компании, стоит изучить другие подобные предложения на рынке. Отталкиваться стоит от прибыли, оборота, ассортимента, цены. Важно сопоставить расходы и доходы предприятия. Таким образом можно понять, как быстро вернутся вложенные деньги.

Инвестирование в бизнес – прекрасный способ приумножить свой капитал. Главное – правильно выбрать фирму и вникнуть во все детали.