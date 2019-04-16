Полиэстерная упаковочная лента: особенности производства и преимущества использования

Среди широкого ассортимента упаковочных материалов выгодно отличается полиэстеровая лента. Она имеет много положительных характеристик, позволяющих осуществлять безопасную транспортировку тяжеловесных грузов. Пластиковый материал по праву считается достойной альтернативой стальной продукции, так как он абсолютно не уступает ему по прочностным показателям. На сайте https://omssystems.ru/ есть большой выбор упаковочной ленты, которую можно приобрести после предварительного заполнения заявки.

Основные преимущества полиэстеровой ленты

Упаковочная полиэстеровая лента в Москве пользуется повышенной популярностью. Она имеет много существенных преимуществ:

эластичность,

экономичность,

легкий вес,

выносливость и долговечность использования,

хороший уровень гибкости.

При использовании полиэстеровой ленты абсолютно исключается травматизм рабочего персонала, связанный с порезами кистей рук. Материал выпускается со стандартной шириной 10-19 мм. Существует специальный вид упаковочной ленты с шириной до 25 мм.

Сферы применения полиэстеровой ленты

Упаковочная лента, изготовленная из полиэстерного материала, устойчиво переносит процесс коррозии. Она не ржавеет, поэтому на обрабатываемой продукции не остаются неэстетичные пятна. Лента отлично погашает ударную силу, гарантируя сохранение целостности и товарного вида изделий. Упаковочный материал характеризуется возможностью равномерного натяжения и обратной деформацией. Его можно использовать в температурном диапазоне от -45°C до +90°C. Лента не деформируется под воздействием интенсивных солнечных лучей.



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металлургической сфере,

машинстроении,

мебельной отрасли,

полиграфии.

С помощью полиэстеровой ленты производится упаковка лесоматериалов, кирпича, металлопрокатных изделий, пластиковых труб. Для удобства транспортировки продукции часто используются прочные поддоны. Груз уложенный в несколько рядов, прочно обвязывается упаковочной лентой. Полиэстерная лента используется даже при упаковке материалов, которые проходят термическую обработку в специальных сушильных камерах с высокой температурой. В процессе производства пластиковой ленты используется метод экструзии. Оборудование, необходимое для изготовления упаковочного материала, отличается простотой управления и доступной стоимостью.