Что попробовать в Грузии из еды?

Грузия славится не только гостеприимными людьми, вином и чачей, но и национальной кухней. Многие рецепты грузинской кухни придуманы во втором тысячелетии до нашей эры. Например, грузинские блюда, хинкали и хачапури, не поменяли первоначальной рецептуры, а готовятся они так же, как и тысячи лет назад. А ещё такие блюда как хачапури, цыплёнок табака и суп-харчо стали популярны не только в странах бывшего СНГ, но и во всем мире. Что нужно попробовать в Грузии и в каких кафе вкусная кухня, об этом и пойдет речь.

Хачапури Хачапури - любимое грузинами блюдо. Эта лепёшка известна всем. Отведать её в Грузии можно везде. В каждом регионе страны имеется свой фирменный «правильный» рецепт хачапури. Но, самыми популярными являются: «имеретинская хачапури» - круглая лепёшка покрыта тестом, «пеновани» - из слоёного теста, «рачинская» - с беконом и фасолью и, конечно же хачапури «по-аджарски» - в виде лодочки с добавлением яйца.

Хинкали Фарш или рубленое мясо заворачивается в тесто, край склеивается по кругу, образовывая хвостик. Чтобы насладиться сочностью блюда, их держат за хвостик и надкусывают с края, выпивая бульон, затем съедается оставшаяся часть (кроме хвостика). Особенностью блюда является добавление кинзы, чеснока и лука в мясо.

Лобио У блюда лобио множество вариантов приготовления. Но, всегда в рецептуре присутствует фасоль, пюре из томатов, кинза, приправы. В зависимости от региона, также добавляют сельдерей, аджику и острый перец.

В каждом регионе свои блюда

В регионах Грузии вкусы отличаются. В восточной части страны больше употребляют блюда из баранины, говядины и маринованные овощи. А вот в западной части, в том числе и Батуми, предпочтение отдают индейки и курице. Также, в основу рациона входят лепёшки и острые соусы. Приехав впервые в туристический центр Грузии, туристы задаются вопросом: где можно попробовать настоящую аджарскую кухню? Конечно интересны не туристические рестораны с "европейской" кухней, а аутентичные заведения, в которых кушают местные жители. В таких можно не только увидеть новые блюда, но и погрузиться в атмосферу Батуми. Хорошая подборка ресторанов и кафе Батуми, созданная на собственном опыте и постоянно обновляемая создана на сайте TraveLibro.ru. Собраны описания ресторанов, обзор цен, адреса и время работы. Воспользуйтесь этим опытом для планирования своей поездки в Грузию.