Что сегодня представляет собой установка окон ПВХ?

Сегодня окна ПВХ очень популярны и на это имеется много веских причин. Почти 60% населения уже обзавелись такими конструкциями у себя дома, организации тоже их устанавливают в своих офисах и на предприятиях. В школах и детских садах без них не обходится ни одно помещение.

Преимущества таких окон

Добротные.

Изящные.

Устойчивые.

Благонадёжные.

Многофункциональные, удобны в эксплуатации

Привлекательно то, что цены на <!--noindex-->окна с максиформа<!--/noindex--> практически не меняются и многие люди могут позволить их купить. Товар этот высококачественный и специалисты помогают делать все расчёты для его установки.

Как сделать замеры?

Безошибочно все замеры сделают только опытные мастера, ведь они настоящие специалисты в этом деле. Бывают случаи, когда срочно нужно знать предварительную стоимость установки окна. Тогда можно самостоятельно подсчитать, замерив все стороны конструкции и прибавив по 1,5 см со всех сторон на случай, если не будет совпадения рамы с проемом. Посмотрев сайт поставщика такого товара https://inokna.by, можно сделать свой выбор, в каталоге большой ассортимент окон и есть сопутствующие элементы: уплотнители, разновидности стеклопакетов и прочее. Имеется калькулятор, можно и самим подсчитать все замеры, но всё же удобнее обратиться к специалистам, они сделают все как надо.

Внешний проём для монтажа окна

Демонтаж отслуживших окон обычно выполняют специалисты, так как он входит в стоимость работы. Для этого они снимают рамы, потом остекление, убирают подоконник, каркас. Очищают от старой штукатурки и весь мусор после демонтажа убирают. Дальше осматривают проём для окна и если есть погрешности, то выравнивают, обычно пользуются шпаклёвкой. Если вдруг образовались пустоты, то их наполняют пеной монтажной или гипсовой штукатуркой (можно и дешевыми подручными материалами). После этого начинают устанавливать ПВХ-конструкцию.

Сборка

Сначала нужно снять упаковку с изделия, а в точках крепления делаются разметки. Расстояние оставить около 40 см, а от углов – 10-15 см. Обязательно используют распорки, для того, чтобы в дальнейшем отсутствовал какой-нибудь перекос. Современное <!--noindex-->остекление балконов<!--/noindex--> проводится по такой же технологии. Внимательно осматриваются стыки и швы, чтобы все было правильно установлено. Если будут погрешности, то могут быть проблемы: стеклопакет начнет запотевать от конденсата, теплоизоляция и звукоизоляция могут быть нарушены, в результате станет слышан шум с улицы и могут промерзать откосы. Недоделки можно исправить: заделать пеной, заштукатурить, подкрасить. По окончанию работ подписывается акт приемки заявителем и исполнителем.

"Индустрия окон плюс"

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