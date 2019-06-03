Международная доставка цветов AnnetFlowers: расстояния не помеха

Как обрадовать любимого человека, если он находится за сотни и даже тысячи километров от вас?

Раньше это было существенной проблемой, ведь не всегда есть возможность купить букет и приехать на другой конец света. Флористы интернет-магазина цветов «АннетФловерс» предлагают простое и беспроигрышное решение – заказать международную доставку цветов тут https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/

Как работает онлайн-служба доставки цветов Аннетфловерс?

AnnetFlowers сотрудничает с надежными флористическими компаниями в разных странах. Отсутствие посредников при общении с клиентами позволяет предложить высокую скорость исполнения заказа, низкие цены на продукцию и точное следование пожеланиям покупателя.

Что может предложить международная доставка цветов?

В каталоге «АннетФловерс» представлены букеты разных форм и расцветок – от ярких гиацинтов до нежных пионоводных роз. Следование модным тенденциям и чуткость к пожеланиям покупателя позволяют флористам создавать изысканные букеты, подчеркивающие индивидуальность дарителя. Особенно популярны цветы в коробке (шляпной, квадратной, круглой, в форме сердца) и букет микс – цветы в корзине разных видов и оттенков.

Какие ограничения на выбор цветов накладывает международная доставка?

Интернет-магазин цветов готов создать композицию любой сложности, не только из каталога, но и на заказ. Объем букета также может различным. Не стоит бояться заказать 51 и 101 розу. Транспортировка в специально оборудованном транспорте не даст подарку потерять свой презентабельный вид.

В какие государства можно заказать доставку цветов?

«АннетФловерс» работает с партнерами в 170 странах мира. Поэтому послание клиента будет доставлено не только в столицу, но и в отдаленный уголок страны. Благодаря работе без посредников стоимость доставки цветов будет демократичной.

Как воспользоваться услугой «международная доставка» и заказать цветы?

Купить нужную композицию цветов можно через интернет, перейдя на сайт. После заполнения карточки заказа с покупателем связывается оператор для уточнения пожеланий по доставке.

Для составления авторского букета необходимо позвонить менеджерам по телефонам: +38 066 323 40 49 (Viber) и +38 044 223 96 97. Флористы своего дела выслушают пожелания и помогут подобрать интересный вариант оформления. Мы любим и ценим своих клиентов!