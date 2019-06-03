Что съесть на завтрак: «вкусные» советы

Многие диетологи сходятся во мнении, что завтрак – один из важнейших приемов пищи за день. Его нельзя заменить привычной чашечкой кофе или съеденной на бегу конфетой: в приоритете – здоровые и полезные блюда. Даже если вы живете в бешеном ритме, и не всегда успеваете готовить, отказываться от завтрака – это плохая затея. Сегодня мы поговорим о лучших блюдах для утреннего приема пищи: рассмотрим самые вкусные, здоровые и легкие варианты, которые помогут в эту жаркую погоду.

Для начала – небольшой совет тем, кто не любит готовить самостоятельно. Просто найдите ресторанчик или кафе со вкусными завтраками! Например, если вы живете в Киеве, загляните в «Poseative»: у них есть около 10 вариантов утренних блюд на выбор. Повара придерживаются правила: 80% полезных ингредиентов, 20% баловства. Это значит, что еда абсолютно не навредит вашей фигуре. Действует недорогая доставка блюд.

Просто и вкусно: 5 вариантов завтраков

А теперь – перейдем к конкретным идеям, что можно приготовить или съесть в кафе с самого утра. Вот несколько вариантов:

Овсяная каша. Забудьте о том, какой невкусной она была в садике! Добавьте сухофрукты, орехи или ягоды: вам точно понравиться такая смесь. Готовить овсянку можно на воде и на молоке (простом или кокосовом);

Глазунья со свежими овощами и кусочком пожаренного хлеба. Такое блюдо богато белком, поэтому зарядит вас энергией до самого обеда. Зимой, свежие овощи можно заменить на консервированные (только без большого количества соли и специй);

Омлет с ветчиной, овощами или курицей – еще одна идее для вкусного завтрака. Приготовление омлета займет не более 10 минут, а само блюдо является настолько простым, что получится даже у тех, кто совсем не умеет готовить. Дополнить его можно свежей зеленью, ломтиками овощей или сыром;

Тосты с разными начинками: овощной, рыбной, сырной. Тост быстро готовится и его можно взять с собой на работу, если вы проспали. Пробуйте разные миксы начинок, чтобы найти именно «свою». Но помните: никакого майонеза! Используйте масло или полезные соусы;

Сырники – вариант для любителей сладкого. Можно приготовить классические сырники с вареньем или сгущенкой, а также попробовать ПП-вариант без сахара. И так, и так получается невероятно вкусно. Но приготовление сырников требует около 30 минут свободного времени: лучше экспериментируйте с таким блюдом на выходных.

Желаем приятного начала дня!