Драгоценности и цифровая техника как залоговое обеспечение в ломбарде

Чтобы получить кредит у банка, необходимо подтверждать свою платежеспособность тем или иным способом, но есть учреждения, чей принцип работы направлен в противоположную сторону. Это ломбард, который не требует обеспечения, а получает его в виде ценных предметов и движимого имущества.

На протяжении всей сделки ювелирные изделия, цифровая техника и вещи, представляющие немалую ценность, будут находиться у заимодателя, тогда как соискатель займа может получить ее только при полном расчете, куда включена основная сумма и процентные средства.

Как узнать о законности такого рода деятельности?

Ломбарды легальны только в случае выполнения законодательства, которое обязывает к исполнению следующие моменты:

лицензия, которую не возбраняется продлевать;

обязательный завизированный договор с клиентами;

перечень ценностей, принимаемый к залогу;

оборудование для приема и хранения вещей.

Немалое значение имеет квалификация специалистов-оценщиков, которые не ошибутся в реальной цене предметов.

Специализация залогового учреждения

Ломбарды могут работать с антиквариатом и даже автомобилями, но если требуется заложить украшение или айфон, то лучше довериться компании https://zslombard.com.ua/, где денежное выражение ценной вещи приятно удивит. Мало того, залоговые обязательства имеют весьма гибкие сроки, что позволяет клиентам точно определить свои возможности к погашению долга. Нужно отметить, что имеются несколько преимуществ такого обращения:

предварительная оценка имущества без личного присутствия;

индивидуальное решение относительно условий договора;

оперативная выдача средств любым удобным способом.

Драгоценности и гаджеты есть практически у каждого человека, поэтому удобнее обращаться в заведения, где перечень принимаемых вещей включает эти две позиции. Однако можно обратиться в ломбарды и с узкой специализацией, где принимают старину: от редких монет и орденов до предметов искусства.

Какую технику можно задать под залог?

Любое современное устройство обладает ценностью, но главное условия приема – это его рабочее состояние. Предпочтения отдаются девайсам последнего поколения, но если смартфон приобретался в прошлом году, то и под него можно получить неплохие средства. Крупные недостатки, такие как трещины на стекле или корпусе телефона, ноутбука и планшета также могут стать препятствием для сделки.