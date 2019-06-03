Загородный дом многими воспринимается как островок безмятежности, спокойствия и отдыха от городской суеты. Именно поэтому, решившись на ремонт дома, его владелец желает в итоге получить такой интерьер, который будет соответствовать его особым ожиданиям в плане комфорта, красоты и функциональности. Чтобы результат оправдал, а может даже и превзошёл ожидания, стоит заранее заказать дизайн проект дома, доверив оформление своего «гнезда» профессионалам.

Что представляет собой дизайн проект

Для того, чтобы объективно оценить преимущества ремонта по проекту, следует хорошо понимать, что включает в себя это понятие. Бытует ошибочное мнение, что проект интерьера ограничивается некими оформительскими работами, наподобие выбора напольного покрытия, выбора обоев, подбора цветовых сочетаний и т. п. Отсюда зачастую возникает вывод о бессмысленности трат на подобные услуги.

Однако стоит развеять этот миф, ведь комплексный дизайн-проект — это гораздо более масштабное мероприятие, в результате которого разрабатывается целый пакет документов:

способы планировки;

чертежи;

визуальные 3d-модели помещений;

инженерные расчёты;

общую смету.

Целью составления такой документации является максимальная оптимизация ремонтных работ, в результате которой сократится не только время их проведения, но и стоимость ремонта.

Преимущества проектирования

Теперь рассмотрим, как дизайн-проект работает в интересах владельца. Эти преимущества очевидны:

рациональное использование пространства — при тщательной проработке плана расположения конструкций, мебели и бытовой техники достигается максимальный комфорт, иногда для этого достаточно даже небольшого смещения некоторых элементов или изменения конфигурации стен;

индивидуальность — немаловажно, что при создании плана учитываются индивидуальные пожелания каждого из членов семьи, поэтому здесь нет места случайным и ненужным элементам интерьера, не соответствующим потребностям его обитателей;

получение предсказуемого результата — проектирование исключает вероятность просчётов и ошибок, поскольку подробное описание и визуальные модели позволяют заранее представить результат и заблаговременно внести необходимые коррективы;

экономичность — планирование интерьера не только окупает расходы, потраченные на проектирование, но также исключает возникновение непредвиденных финансовых издержек.

Оценить эти и другие преимущества проектирования можно здесь: https://help-r.ru/dizajn-chastnogo-doma/.

Этапы проектирования

Все работы проводятся в несколько этапов:

происходит встреча с владельцем на объекте, делаются необходимые замеры и разрабатывается план с фиксацией инженерных коммуникаций;

совместно с клиентом составляется техническая документация с учётом всех пожеланий заказчика, при необходимости утверждается план демонтажа старых стен или возведения новых;

разрабатывается стиль интерьера, клиенту предлагается на выбор несколько вариантов отделки;

разрабатывается дизайн, план расположения элементов интерьера, осуществляется подбор материалов, составляются визуальные 3d-схемы;

на последнем этапе клиенту вручается весь пакет документов — технический план, список материалов и расчёт затрат (смета), план по расположению стен, расстановке мебели, техники, элементов освещения и прочих атрибутов интерьера.

Точное проектирование не только окупит потраченные на него средства, но и позволит воплотить в реальность мечты о комфортном и уютном загородном жилье, отражающем индивидуальность его обитателей.