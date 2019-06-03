Как выглядят современные материалы для оснащения дорог: дорожные знаки, уличные зеркала и лежачие полицейские

Дорожные знаки и указатели, сигнальные конструкции для разделения потоков транспортных средств, устройства для обеспечения безопасности на дорогах, ограничения скоростного режима - изделия за последнее время существенно изменились. Современные изготовители используют инновационные технологии и современные материалы, которые дают возможность оснащать проезжие части продуктивно - однажды размещенные дорожные средства прослужат намного дольше предшественников.

Лежачие полицейские купить в Новосибирске

Кажется, не так давно на улицах городов были только асфальтовые и бетонные ИДН. Дорожники формировали искусственные возвышенности в соответствии с требованиями к размерам и высоте, но те так или иначе наносили значительный ущерб автомобилям. Доступная альтернатива сегодня - ИДН из качественного полимерного материала, прочного пластика. Сами конструкции имеют сборно-разборное устройство и соединяются по типу пазла. ИДН не составляет труда перемещать и чистить проезжие части в зимнее время. Чтобы лежачие полицейские были с большого расстояния видны водителям, изготовители снабжают значительную часть поверхности разметкой из светоотражающих компонентов. Искусственные дорожные неровности выпускают в широкой линейке габаритов для дорог различного назначения, с большим или меньшим трафиком транспортного потока. ИДН-300, 500, 900, 1100 - все "лежачие полицейские" имеют аналогичную конструкцию, сочетают в себе достаточную прочность и в то же время - эластичность. Купить лежачие полицейские в Новосибирске вы можете в «ЗНАКИ 154».

Дорожные зеркала купить в Новосибирске

Важность дорожных зеркал в безопасности на трудных дорожных участках, транспортных развязках невозможно переоценить. Эти средства могут не только увеличить видимость на дороге и предоставить водителям возможность лучше понимать ситуацию, но и устранить угрозу аварии. Главной слабостью зеркал, которые только стали устанавливаться на проезжих частях в 90-х, было сильное искажение. Имели место изъяны и в качестве самого зеркального покрытия - оно быстро теряло четкость и осыпалось. Современные уличные дорожные зеркала (сферические), которые изготавливают, в том числе, в Новосибирске, устойчивы к агрессивной среде, повышенной влажности, скачкам температур. Чтобы получить такой результат, на них наносят особый состав. А если купить дорожные зеркала с козырьком в Новосибирске – удастся избежать частого замутнения отражающих поверхностей из-за осадков.

Знаки дорожного движения купить в Новосибирске

Дорожные знаки производят из множества разных материалов и с использованием технологий, которые делают процесс экономичнее, а сами конструкции качественнее. Вариант, которому в большинстве случаев отдают предпочтение в больших населенных пунктах, - производство дорожных знаков на стальной оцинкованной основе с нанесением яркой микропризматической пленки. Данные указатели и знаки видны при любом освещении не хуже, чем более дорогие светодиодные дорожные знаки. Более жесткими их делает отбортовка, двойная или одинарная. Современные конструкции для снабжения дорог предлагают все больше изготовителей. Выбрать дорожные знаки, указатели, зеркала, ИДН, расходные материалы оптимальные по качеству и стоимости удобно в интернет-магазине "ЗНАКИ 154".