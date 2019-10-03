«ТЕХПРОДСЕРВИС» - консервное оборудование и линия для консервов

Для людей, которые планируют купить консервное оборудование, следует внимательно подбирать аппаратуру и тщательно подойти к этому вопросу. От выбора будет зависеть эффективность и производительность всего цеха, его возможности. Такие факторы будут отражаться на прибыли в дальнейшем.

Виды консервации и аппаратура

Существует несколько вариантов консервов, которые могут изготавливаться и находятся на прилавках магазинов. Среди них выделяют:

обеденные и закусочные;

натуральные;

маринованные;

соковые продукты;

заправочные.

Исходи их описания, будет выбирать техника обработки сырья, продуктов и дальнейшее производство консервов. Продукты могут поддаваться измельчению или закрываться в банки целиком. Кроме того, для овощных консервов может использоваться ассорти, а для тушенок добавляются специи и прочие компоненты.

Закусочные консервы требуют изначальной обжарки или смешивания до пюреобразного состояния через специальные машины. Для паст и пюре используется система выпаривания воды, поэтому обязательно применяется вакууматор.

Маринованная продукция производится из свежих продуктов, которые заливаются маринадами и рассолами. В них добавляются специи, соль и сахар. Технология определяется от направления завода, поэтому линия для консервов выбирается на основании специфики и общей производительности.

Перед покупкой и определения с заводом, важно сделать план деятельности, который позволит выделить тип консервации, систему переработки мяса, овощей или фруктов. Для линии зачастую нужны:

Техника для бланширования и нарезки. Горизонтальный или вертикальный автоклав. Камеры для мойки. Машины, стерилизующие тару. Оборудование по заполнению банок. Техника для закаток. Котлы под варку. Прочие устройства.

Основной задачей «Техпродсервис» является проектирование и создание консервных машин. Предприятие работает в этой области больше 15 лет. Все изделия характеризуется высоким качеством исполнения. Любой клиент может быть уверенным в персональном подходе, предусмотрены гибкие ценовые условия, возможность применения кредитов или лизинга.

Техника делается на основании нержавейки, отвечающей нужным законодательным нормам и требованиям, предусмотренным для пищевой промышленности. По желанию могут рассматриваться и создаваться машины по личному проекту. На каждом этапе сотрудники обеспечивают клиентов всесторонней помощью, консультированием, помогают установить, настроить аппараты для работы.