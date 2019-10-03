«ТЕХПРОДСЕРВИС» - консервное оборудование и линия для консервов

Вчера, 09:16

Для людей, которые планируют купить консервное оборудование, следует внимательно подбирать аппаратуру и тщательно подойти к этому вопросу. От выбора будет зависеть эффективность и производительность всего цеха, его возможности. Такие факторы будут отражаться на прибыли в дальнейшем.

Виды консервации и аппаратура

Существует несколько вариантов консервов, которые могут изготавливаться и находятся на прилавках магазинов. Среди них выделяют:

  • обеденные и закусочные;
  • натуральные;
  • маринованные;
  • соковые продукты;
  • заправочные.

Исходи их описания, будет выбирать техника обработки сырья, продуктов и дальнейшее производство консервов. Продукты могут поддаваться измельчению или закрываться в банки целиком. Кроме того, для овощных консервов может использоваться ассорти, а для тушенок добавляются специи и прочие компоненты.

Закусочные консервы требуют изначальной обжарки или смешивания до пюреобразного состояния через специальные машины. Для паст и пюре используется система выпаривания воды, поэтому обязательно применяется вакууматор.

Маринованная продукция производится из свежих продуктов, которые заливаются маринадами и рассолами. В них добавляются специи, соль и сахар. Технология определяется от направления завода, поэтому линия для консервов выбирается на основании специфики и общей производительности.

Перед покупкой и определения с заводом, важно сделать план деятельности, который позволит выделить тип консервации, систему переработки мяса, овощей или фруктов. Для линии зачастую нужны:

  1. Техника для бланширования и нарезки.
  2. Горизонтальный или вертикальный автоклав.
  3. Камеры для мойки.
  4. Машины, стерилизующие тару.
  5. Оборудование по заполнению банок.
  6. Техника для закаток.
  7. Котлы под варку.
  8. Прочие устройства.

Основной задачей «Техпродсервис» является проектирование и создание консервных машин. Предприятие работает в этой области больше 15 лет. Все изделия характеризуется высоким качеством исполнения. Любой клиент может быть уверенным в персональном подходе, предусмотрены гибкие ценовые условия, возможность применения кредитов или лизинга.

Техника делается на основании нержавейки, отвечающей нужным законодательным нормам и требованиям, предусмотренным для пищевой промышленности. По желанию могут рассматриваться и создаваться машины по личному проекту. На каждом этапе сотрудники обеспечивают клиентов всесторонней помощью, консультированием, помогают установить, настроить аппараты для работы.

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