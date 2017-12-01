В строительных работах применяется огромное множество всевозможной машинной техники. Для перевозки грузов, строительных материалов или транспортировки чего-то негабаритного может использоваться самосвал. Но на данном рынке огромное количество производителей, которые выпускают технику подобного рода. Наиболее оптимальное сочетание цены и качества можно заметить у производителя SHACMAN.

Преимущества самосвалов SHACMAN

Подобная техника должна выдерживать суровые условия производственной эксплуатации, поэтому производитель Шакман позаботился о надёжности выпускаемой техники. Среди ключевых преимуществ данной техники, которую предлагает купить наша компания в Новосибирске, можно отметить:

сидение водителя имеет многочисленные регулировки и может быть подстроено под абсолютно любого производителя. Также оно имеет пневматическую подвеску, что избавит организм рабочего от лишних вибрационных нагрузок;

панель приборов самосвала читаема в любое время суток и информирует водителя о всех необходимых показателях в работе машины;

в базовой комплектации машины идёт современная магнитола, которая позволяет прослушивать музыку не только с радио, но и других носителей. Возможно, данное преимущество не является основополагающим, но как приятный бонус оно имеет право на существование;

для более комфортной работы в любое время года в подобной технике установлен климат-контроль. Это ещё больше вызывает желание у покупателя купить самосвал Шакман, ведь комфорт рабочего на его месте работы сулит высокую производительность всей деятельности;

в некоторых моделях серии предусмотрено спальное место. Это делается для того, чтобы на выезде рабочий всегда мог найти себе место для передышки перед следующим рабочим днём;

в данных самосвалах есть специальный отсек, где водитель может хранить всевозможные инструменты и запасные части для скорого ремонта.

Россия нуждается именно в таких самосвалах, так как они пригодны для работы на любой территории страны. Стоит заметить, что даже Новосибирск, где эта техника реализуется компанией Интерлайн, нуждается именно в такой производственной силе.

Сегодня купить хороший самосвал Shacman можно в компании Интерлайн по очень выгодной цене. Специалисты компании смогут наглядно продемонстрировать для вас все возможности техники и её сильные стороны. Вы обязательно останетесь довольны покупкой.