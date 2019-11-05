Интернет-магазин «Charme Zone» – Лучшие материалы для наращивания ресниц

Инструменты и материалы для наращивания ресниц

Одной из самых популярных услуг в салонах красоты является наращивание ресниц. К нему прибегают женщины различных возрастов, при этом для каждой из их находится свой вариант.

Изумительный выбор материалов для наращивания ресниц

Процедура наращивания требует множества инструментов и средств. Для этого требуются специальные пинцеты из закаленной стали, имеющие острые концы. Такими пинцетами очень удобно по одной подхватывать реснички и подносить их к месту приклеивания. Верхние и нижние концы при этом разделяются специальными насадками.

Со всей ответственностью нужно подходить к клею. Нельзя покупать дешевые варианты, поскольку это отразиться на здоровье глаз, приобретать клей для ресниц следует лишь представленный ведущими фирмами. Перед приклеиванием, чтобы удалить остатки кожного сала и пыли используется специальный обезжириватель. При процедуре наращивания очень важно соблюдать гигиену, поэтому необходимы дезинфицирующие средства для кожи рук или же влажные салфетки.

Процедура наращивания предполагает снятие ресниц после определенного времени, для этого понадобится дебондер или ремувер – специальные средства для снятия ресниц с кожи возле глаз.

Главным же материалом при наращивании, являются сами ресницы, которых существует множество разновидностей. Когда приходишь в магазин, то глаза разбегаются от возможностей выбора разнообразных вариантов. Они разнятся по толщине, длине, цвету, изгибу и бывают разного качества.

Самыми естественными и при этом пышными являются ресницы норковые. Если вы хотите ресницы яркие и объемные, то следует присмотреться к соболиным. Они отличаются прочностью и при этом очень эластичны, гораздо прочнее чем натуральные. Шелковые, несколько длиннее, они обладают глубоким черным цветом и помогают добиться максимально выразительного взгляда.

Если вас заинтересовала на ресницы для наращивания цена, то она незначительно разнится на разные виды, но эти цены весьма доступны женщинам, которые собираются сделать наращивание.

Красивые и пышные ресницы всегда в моде. Индустрия красоты в последние годы получила значительное развитие, сейчас в ней используются самые современные технологии, поэтому на материал для наращивания ресниц цена вполне приемлема. Заказывайте лучшие средства на нашем сайте и вы всегда будете довольны ценой.