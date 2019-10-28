Деньги под залог ПТС: банк или автоломбард

Некоторые учреждения предоставляют кредиты даже доверенным лицам. У каждого кредитора установлены свои требования. Общей является предварительная оценка стоимости залогового имущества. От нее зависит сумма займа. Если вы хотите получить деньги под залог машины, изучите наши рекомендации.

Банковские кредиты

Далеко не все банки выдают деньги под залог ПТС, а те, кто предоставляет такую услугу, выдвигают к соискателям жесткие требования. Сумма сделки редко превышает половину оценочной стоимости автомобиля, так как владелец продолжает им пользоваться. Следовательно, существует риск аварий и повреждений. Что важно знать, если хочется получить деньги под залог ПТС?

Сроки кредитования разные – от 6 месяцев до 3 лет, но есть и 5-летние программы. Процентная ставка варьируется от 17 до 27%. Это усредненное значение. Для получения займа автовладельцу нужно предоставить стандартный пакет документов, оформить страховой полис на автомобиль. Некоторые банки требуют согласие супруги (супруга), другие дополнительные документы.

Рассмотрение документов занимает несколько дней. Если есть проблемы с кредитной историей, то существует высокая вероятность отказа.

Автоломбарды

Стоит отметить, что автоломбард под залог ПТС кредитует охотнее, чем банки. Требования к кандидатам типовые:

паспорт гражданина РФ;

постоянная регистрация в регионе оформления займа (иногда выдаются займы и по временной регистрации);

паспорт на транспортное средство;

возраст от 18 до 60 лет (иногда – от 21 до 65 лет).

Никаких справок о доходах, согласия второй половины и других дополнительных документов не требуется. Кредитную историю клиента автоломбарды не проверяют. Раньше, когда рынок только формировался, кредитные конторы брали дополнительную комиссию за оформление. Теперь это не практикуется.

Плюс в том, что решение по сделке принимается за 1-3 часа. В штате автоломбардов работают оценщики, которые оперативно выезжают по адресу собственника, осматривают и оценивают транспортное средство, предлагают сумму займа, отталкиваясь от результатов осмотра.

Сроки кредитования заемщик определяет самостоятельно. Это может быть 3 дня и 335 дней. Процентные ставки гибкие, зависят от периода кредитования. Автовладелец может погашать только проценты, а к окончанию срока действия договора внести всю сумму. Также предусмотрена возможность продления договора.