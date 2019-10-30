Возможность быстро заказать профессионально сделанный букет

В большом городе невозможно найти время для поиска необычного подарка. Не спасают походы по цветочным магазинам. Несмотря на большое число торговых точек, выбор ограничен, а цена – завышена. Больше ни одна из перечисленных проблем не станет на пути. Самостоятельно купить тюльпаны можно, не выходя из дома. Прейскурант доступен на сайте цветочного магазина. Достаточно ознакомиться с описанием и выбрать подходящий букет. Если остались вопросы, то менеджер окажет необходимую помощь.

Профессиональные флористы

Конкуренция на рынке услуг подобного рода постоянно увеличивается, поэтому компания должна работать над повышением качества оказываемых услуг. Клиенты, которые успели сюда обратиться, в полной мере оценили преимущества. Первое – в продаже представлены только свежие цветы. Второй «плюс» – профессиональные флористы не только помогут выбрать букет, но и создадут уникальную композицию. Для того чтобы заказ цветов оставил только приятные воспоминания, компания предлагает ряд других «фишек»:

оперативная доставка;

оперативная доставка; несколько форм оплаты заказа;

несколько форм оплаты заказа; постоянно расширяющийся ассортимент;

постоянно расширяющийся ассортимент; подбор различных оттенков цветка для конкретного букета;

подбор различных оттенков цветка для конкретного букета; доставку выполняют круглосуточно;

доставку выполняют круглосуточно; возможность собрать цветочную композицию любого рода.

Преимущества комплексного подхода

Компания предлагает клиентам не только возможность заказать букет любого рода, но и подписать договор на оказание комплексных услуг по оформлению торжественного мероприятия. Профессиональные флористы «Флауэр Сервис» подберут оптимальное решение, которое сделает событие по-настоящему праздничным. Еще до момента обращения к менеджерам компании потенциальные клиенты имеют возможность самостоятельно ознакомиться с ассортиментным перечнем. Для этого достаточно воспользоваться системой фильтров. Указав нужные параметры, клиент получает доступ к нужным цветочным композициям. Каждая из них снабжена фотографией и детальным описанием.

Быстрое оформление заказа

Виртуальный каталог построен таким образом, чтобы пользователь получил исчерпывающую информацию. К примеру, свежие пионы цена которых указана в описании, станут частью полноценной композиции. Для оформления заказа достаточно заполнить форму. В ней указывают контактные данные и перечень основных требований заказчика. Менеджер проанализирует заказ и свяжется с клиентом.