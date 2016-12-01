Внедорожник лишился двери после столкновения с трактором

В Новосибирске трамвай №14 столкнулся с грузовиком Hyundai. Серьезно пострадала кабина

На Бердском шоссе столкнулись два тяжелых цементовоза. Пострадавших нет, однако столь

Официальный сайт хоккейного клуба «Сибирь» сообщал об изменения даты матча с челябинским

11 июля в Октябрьском районе Новосибирска загорелась парковка. В результате пожара

Сегодня, 16 марта, около 9 часов утра на перекрестке улиц Кирова и Добролюбова в