Внедорожник лишился двери после столкновения с трактором

Утром, 29 декабря, на улице Красикова в Дзержинском районе Новосибирска произошло весьма нестандартное ДТП. Возле дома № 47 столкнулись внедорожник и трактор. По предварительной версии инцидент произошел по вине водителя трактора, который проехал под знак «стоп», не став пропускать Range Rover Sport. Скорее всего он просто не заметил приблизившуюся машину.
Согласно информации, распространенной через мобильное приложение «Автоспас», в результате инцидента джип получил серьезные повреждения. Помята вся левая сторона, а заднюю левую дверь трактор фактически вырвал ковшом и смял. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности происшествия.
Очевидно, что речь идет о страховом случае, потому владелец Range Rover в праве рассчитывать на выплату по страховке КАСКО, которая покроет затраты на ремонт. Что же касается трактора, то он вообще не был застрахован.
Источник: gazetadaily.ru