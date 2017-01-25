IP-телефония в современном мире пользуется довольно большой популярностью. Ведь общение между людьми происходит за счет компьютерных сетей, а именно такой вариант предоставляет наиболее низкие тарифы на звонки, которые на много более выгодные по сравнению с мобильной связью. Чаще всего, IP-телефония применяется компаниями, которым требуется ежедневно принимать и совершать сотни звонков своим клиентам. При этом практически не имеет значение местный это звонок или международный, стоимость такой услуги в любом случае будет доступной и практически минимальной. Однако, чтобы организовать связь посредством компьютерных сетей требуется приобрести множество дополнительных устройств. В частности, необходимо позаботиться о таком изделии, как poe коммутатор, то есть коммутатор, работающий по технологии Power over Ethernet.
Приобрести все необходимые устройства можно во многих интернет-магазинах. Однако, прежде чем купить атс следует решить ряд важных вопросов. И прежде всего продумать, какова должна быть емкость АТС, то есть сколько потребуется внутренних и городских портов. Также необходимо ли будет дальнейшее расширение, какими дополнительными функциями должна обладать автоматическая станция, например, поддержкой беспроводной связи, что поможет избежать лишних проводов в офисе и так далее. После того, как все вопросы обдуманы, можно приступать к выбору. Желательно приобретать устройства в тех компаниях, которые не только готовы предоставить гарантию на реализуемое оборудование, но также располагают штатным профессиональным монтажником, который настроит правильную работу АТС.
Вообще, сегодня коммутатор купить совсем не сложно, ведь достаточно набрать соответствующий запрос в интернете и можно видеть в результатах множество компаний, которые готовы предложить данный сервис. Пользователю останется лишь выбрать фирму с хорошей репутацией и готовой предложить скидки на свои услуги и обслуживание.