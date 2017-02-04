Теперь в Новосибирске можно оформить визу в Испанию

Компания BLS International Services, которая в середине декабря прошлого года выиграла конкурс на оказание услуг по выдаче виз в Испанию на территории России, наконец объявила об открытии первых четырех региональных представительств. Новые визовые центры открыты также в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. До этого, на протяжении почти полугода, оформить визу для поездки в пиренейское королевство можно было только в Москве и Санкт-Петербурге. Разумеется, в этот период пассажиропоток из России в Испанию упал почти до нулевой отметки.
Новосибирский офис компании BLS International Services, в котором открыт визовый центр, расположен на четвертом этаже бизнес-центра по адресу: ул. Ленина, 52. Оказание услуг будет осуществляться в будние дни с 9.00 до 16.00. Также известно, что на данной площадке запущен премиум сервис зал, график работы которого совпадает с общим графиком работы сервис-центра.
Эксперты утверждают, что четырех представительств, которые предоставляют услуги по получению виз в Испанию, для России недостаточно, потому в ближайшее время нужно открывать новые. Отметим, что предыдущий оператор, компания VFS Global, имела в своем распоряжении целых 28 визовых центров.
Источник: novosti-dny.ru