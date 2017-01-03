Организация складского пространства.

Каждый раз, слыша слово «склад», у многих из нас в голове возникает образ небольшого, темного, заставленного коробками помещения. Увы, реальность такова, что рационально организованное складское пространство можно встретить по большей части у фирм, предоставляющих эти самые площади в аренду. Да и, к тому же, многие предприниматели не собственники, а арендаторы, которым проще завалить подсобку коробками, чем собрать и установить нормальные складские стеллажи. Но все они забывают самое главное: в условиях кризиса, когда на счету каждый квадратный метр, гораздо проще грамотно организовать уже имеющееся в распоряжении пространство, чем захламлять его и мечтать о дополнительных квадратных метрах. К слову, вопрос рациональной организации встает не только перед предпринимателями, но и перед частниками, арендующими помещения для хранения или использующими в этих целях капитальные гаражи.

Говоря о рациональной организации пространства речь идет не только о том, чтобы «впихнуть невпихуемое», но и, в первую очередь, о сохранности хранимых вещей и безопасности людей, имеющих доступ в помещение. Представьте склад, забитый коробками от пола и до потолка. По закону подлости заскочившим на минуту грузчикам понадобятся коробки, стоящие в самом низу. Даже если все пройдет хорошо, и шаткая коробочная башня не обвалится, никто не может гарантировать полной сохранности упаковки и самих товаров, хранящихся под гнетом других коробок. Или, что еще хуже, завалы могут перекрыть доступ к огнетушителю или даже аварийному выходу. И то, и другое чревато серьезным штрафом при проверке, а при возникновении реальной угрозы может стать причиной трагедии.

Как же рационально использовать имеющееся пространство? Конечно, использовать стеллажи. Например,металлическое оборудование «Водолей» (vodoley-nsk.ru). Широкий ассортимент стеллажей и совместимость всех моделей позволит укомплектовать помещение любого размера и формы. Именно с помощью стеллажей вы сможете использовать не только квадратные метры, но и весь объем помещения без ущерба для товаров и опасности для сотрудников. Металлические полки выдерживают колоссальные нагрузки до нескольких сот килограммов, а укрепленные стойки значительно повышают прочность и устойчивость всей конструкции. Стеллажи «Водолей» легко собираются и разбираются, поэтому, даже если срок аренды помещения истек, вы без проблем сможете разобрать их и заново собрать уже на новом месте.

Владельцам же больших складских помещений с высокими потолками рекомендуется обратить внимание на стеллажи мезонины, с помощью которых можно буквально достроить полноценный второй, а то и третий этаж. При использовании мезонинов товары поднимаются с помощью погрузчиков, а спускаются по специальным желобам-горкам, значительно облегчая процесс разгрузки.

Если вы нуждаетесь в небольшом временном хранилище, возможно вам будет проще арендовать не помещение, а стандартный морской контейнер, полезная площадь которого также может быть увеличена с помощью стеллажных конструкций.